„Ar trebui să aveţi empatie nu doar pentru băieţii ucraineni care mor, ci şi pentru cei ruşi pentru că sunt înrolaţi şi forţaţi să meargă pe acel front”, a declarat Musk într-un interviu acordat miercuri la un eveniment cotidianului The New York Times, potrivit Agerpres.

El a criticat ceea ce a descris drept o viziune prea simplistă asupra conflictului.

„Cred că s-a mers prea mult pe ideea aceasta de Ucraina bună şi Rusia rea. Tot ceea ce se face ruşilor este scuzabil. Este un lucru urât şi o poziţie groaznică de adoptat", a declarat Musk, adăugând că se chinuie să înţeleagă „care este lucrul corect de făcut”.

Elon Musk a preluat, de asemenea, o parte din argumentul Rusiei pentru invazia din februarie 2022.

„Este adevărat că, din perspectiva unei invazii, Rusia este agresorul, dar este adevărat şi că noi, americanii, am organizat o lovitură de stat pentru a răsturna preşedintele ales democratic, prorus, al Ucrainei", a spus el.

Declaraţia sa face referire la înlăturarea preşedintelui Viktor Ianukovici în 2014, care a fugit în Rusia după luni de proteste şi confruntări letale între demonstranţi şi forţele de securitate.

„Sună ca şi cum aş căuta scuze Rusiei, dar nu o fac", a precizat miliardarul.

El a subliniat, de asemenea, rolul sistemului de internet prin satelit Starlink al companiei sale SpaceX în sprijinirea armatei Ucrainei.

„A existat un singur sistem pe care nu au putut să îl dezactiveze şi acesta a fost Starlink. Şi dacă nu ar fi avut Starlink, întregul lor front s-ar fi prăbuşit", a spus Elon Musk.