La un eveniment organizat duminică, înaintea deschiderii Salonului Auto de la Paris, directorul general Antonio Filosa a prezentat şase dintre cele nouă concepte auto pe care Stellantis le va expune, alături de o serie de modele destinate producţiei de serie.

Piesa centrală a prezentării este un concept electric Citroën 2CV, inspirat de unul dintre cele mai cunoscute automobile din istoria industriei franceze.

Modelul precede lansarea, în 2028, a unui vehicul electric cu preţ redus, fabricat în Europa, şi reprezintă prima concretizare a strategiei Stellantis pentru noua categorie europeană de automobile electrice accesibile, denumită ”e-car”.

Această categorie vizează vehicule electrice cu preţuri de aproximativ 15.000 de euro, echivalentul a 16.800 de dolari, destinate revitalizării segmentului automobilelor de intrare în gamă, aflat în declin pe piaţa europeană.

Stellantis încearcă astfel să răspundă concurenţei producătorilor chinezi, care câştigă teren prin modele electrice comercializate la preţuri competitive.

Citroen 2CV, în centrul noii strategii

Potrivit companiei, noile concepte urmăresc să ofere fiecărei mărci din portofoliu o identitate mai distinctă, într-o industrie în care utilizarea platformelor şi tehnologiilor comune a dus la o uniformizare tot mai accentuată a designului.

”Fiecare concept explorează noi modalităţi de a consolida identitatea unică a mărcii sale”, a declarat Gilles Vidal, directorul de design al Stellantis.

Pedro Pacheco, vicepreşedinte pentru cercetare la Gartner, consideră că reinterpretarea Citroën 2CV este probabil cea mai interesantă lansare a grupului.

Modelul ar putea reprezenta un prim test important pentru capacitatea constructorilor europeni de a produce automobile electrice accesibile fără compromisuri majore în privinţa calităţii, performanţelor sau siguranţei.

”Va fi primul exemplu al modului în care va arăta un e-car”, a declarat Pacheco.

Pe lângă noul concept Citroën, Stellantis va prezenta la Paris mai multe premiere internaţionale, printre care DS7, Fiat Grizzly, Lancia Gamma şi Opel Corsa GSE.

Vor fi expuse şi modelele B03 şi D19 ale producătorului chinez Leapmotor, partener al grupului Stellantis.

”Acest eveniment dă viaţă strategiei noastre pentru 2030. Reflectă efortul extraordinar al echipelor noastre şi angajamentul de a modela viitorul mobilităţii prin mărci emblematice, design atractiv şi tehnologii inovatoare”, a declarat Filosa.

Investitorii aşteaptă dovezi ale redresării

Revenirea puternică a Stellantis la un mare salon auto european, după câţiva ani în care grupul a avut o prezenţă mai discretă, intervine într-un moment decisiv pentru strategia sa de redresare.

Constructorul auto a înregistrat doi ani de scădere a cotei de piaţă şi a profitabilităţii în cele două regiuni esenţiale pentru activitatea sa, America de Nord şi Europa.

În luna mai, Filosa a prezentat un plan de afaceri până în 2030, care prevede lansarea a zeci de modele noi, reducerea costurilor şi extinderea cooperării cu partenerii chinezi, inclusiv Leapmotor.

Cu toate acestea, investitorii nu sunt încă convinşi că măsurile adoptate vor asigura o revenire durabilă a vânzărilor şi profiturilor.

Acţiunile Stellantis au coborât luna aceasta la 3,81 euro, cel mai redus nivel de la înfiinţarea grupului, în 2021.

Analiştii Bernstein, care au retrogradat în august recomandarea pentru acţiunile companiei la ”underperform”, consideră că Stellantis nu a demonstrat încă faptul că strategia sa de redresare atrage mai mulţi cumpărători.

Potrivit acestora, o parte din creşterile recente ale vânzărilor reflectă livrări mai mari către dealeri pentru refacerea stocurilor, nu neapărat o îmbunătăţire a cererii din partea consumatorilor.

Felipe Munoz, analist la Car Industry Analysis, consideră că Stellantis are nevoie de o gamă de automobile electrice mai competitivă pentru a face faţă extinderii rapide a producătorilor chinezi.

”Trebuie să transmită mesajul că sunt încă în competiţie”, a declarat Munoz.

”Stellantis a traversat o perioadă dificilă, dar rămâne un actor relevant în Europa şi trebuie să îşi apere poziţia”, a adăugat analistul.

Stellantis, al patrulea mare producător auto mondial, încearcă astfel să demonstreze că ofensiva de modele electrice accesibile, diferenţierea mărcilor şi parteneriatele tehnologice pot readuce grupul pe o traiectorie de creştere.