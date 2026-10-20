Numai în Germania, rechemarea vizează aproximativ 10.000 de vehicule, majoritatea din gama ID, potrivit Agerpres.

Săptămâna trecută, s-a aflat că Volkswagen pregăteşte o rechemare în service, după ce controalele interne de calitate au scos la iveală că unele celule ale bateriilor din unele vehicule din gama ID nu respectă standardele de calitate. Potrivit Volkswagen, motivul este un defect de fabricaţie la furnizori, care afectează bateriile produse într-o perioadă limitată.

"În cazuri rare, acest lucru poate duce la o solicitare termică sporită a bateriilor; în situaţii extreme, s-ar putea declanşa un incendiu", a precizat compania, săptămâna trecută.

Ce modele sunt vizate

Modelele vizate includ ID.3, ID.4, ID.7 şi ID.Buzz, fabricate în anumite intervale între 2022 şi 2025, precum şi modele Cupra Born, produse de filiala spaniolă Cupra între 2022 şi 2024.

Clienţii vizaţi vor primi o notificare scrisă, a anunţat producătorul auto.

Ca măsură imediată, Volkswagen limitează încărcarea vehiculelor afectate la maxim 80%, până când vehiculele vor fi verificate într-un service autorizat. Potrivit Volkswagen, s-ar putea să nu fie necesară înlocuirea modulelor de baterii, deoarece ar putea fi suficientă doar o actualizare de software.

Aceasta nu este prima rechemare la service demarată de Volkswagen în acest an din cauza problemelor la baterii. În luna martie, Volkswagen şi Cupra au rechemat peste 90.000 de vehicule la nivel mondial din acelaşi motiv, dintre care 28.000 în Germania.

De asemenea, la sfârşitul lunii septembrie, producătorul auto german a rechemat în service peste cinci milioane de vehicule la nivel global, din cauza coroziunii unui şurub din sistemul de direcţie.