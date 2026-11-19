„Am luat măsurile necesare. O anchetă a fost deschisă imediat", a declarat acest purtător de cuvânt, Thomas Regnier, în faţa presei de la Bruxelles, transmite Agerpres.

„Deşi AI poate, bineînţeles, ajuta la detectarea vulnerabilităţilor şi prevenirea atacurilor cibernetice, poate fi, bineînţeles, folosită inadecvat pentru operaţiuni cibernetice", a spus purtătorul de cuvânt, după ce portalul de ştiri Politico a relatat primul despre incident.

„Ca măsură de protecţie şi de prevenţie, am dezactivat mai multe aplicaţii, şi cele mai multe dintre ele au fost între timp restabilite", a adăugat el.

„Nu am detectat nicio dovadă a unei breşe informatice care să afecteze personalul Comisiei în ansamblu", a spus purtătorul de cuvânt.

Purtătorul de cuvânt nu a comentat în privinţa identităţii celor care ar putea fi în spatele seriei de incidente. Nu există informaţii privind cereri de tip ransomware către Comisia Europeană, a spus el.

Tot mai multe atacuri cibernetice în luna noiembrie, la nivel global

Atacurile informatice și problemele de securitate digitală au afectat în ultima perioadă companii, instituții și rețele comerciale importante din întreaga lume.

Site-urile CNN, Ikea, precum și telefoanele iPhone au fost compromise la începutul lunii noiembrie, în timp ce serviciile Microsoft 365, Outlook și Teams au suferit o întrerupere de peste nouă ore, care a afectat mii de utilizatori.

Și în România, șase magazine ale aceluiași lanț comercial au fost vizate de un posibil atac informatic în noaptea de 2 noiembrie, după ce echipamentele frigorifice au înregistrat creșteri neobișnuite de temperatură.

Incidente similare au fost raportate și în supermarketuri din Franța și vestul Europei.