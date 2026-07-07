Let’s Do It, Romania!, cea mai mare mișcare socială dedicată protecției mediului din țară, a lansat o campanie prin care îi încurajează pe români să raporteze deșeurile abandonate și ambrozia direct din aplicația mobilă.

Până pe 31 august, toate raportările validate sunt înscrise automat într-o tombolă cu premii, iar participanții pot câștiga o bicicletă, kituri de wellbeing oferite de SECOM, pachete promoționale Schaeffler sau goodie bags Let’s Do It, Romania!, care includ o carte, un tricou și o sacoșă reutilizabilă.

De ce este important să raportezi ambrozia și deșeurile abandonate

În fiecare an, mii de tone de deșeuri ajung în păduri, pe câmpuri, în apropierea apelor sau la marginea localităților. În același timp, ambrozia continuă să reprezinte una dintre cele mai mari probleme de sănătate publică în sezonul cald, polenul acestei plante provocând reacții alergice severe pentru un număr tot mai mare de persoane.

Prin intermediul aplicației Let’s Do It, Romania!, orice cetățean poate semnala rapid zonele afectate, contribuind direct la soluționarea problemelor și la protejarea comunității.

„Ne dorim să transformăm implicarea civică într-un gest simplu și accesibil pentru toată lumea. Fiecare raportare ajută la construirea unui mediu mai curat și a unei comunități mai sănătoase. Prin această campanie vrem să le mulțumim celor care aleg să acționeze și să le oferim șansa de a fi recompensați”, explică Agata Bulei, Project Manager Let’s Do It, Romania!.

Peste 1.000 de raportări au fost deja înregistrate

Interesul românilor pentru protejarea mediului este în creștere. Până în prezent, aplicația Let’s Do It, Romania! a înregistrat peste 1.000 de sesizări privind deșeurile abandonate și focarele de ambrozie.

Mai mult de 65% dintre aceste raportări au fost deja soluționate, ceea ce demonstrează eficiența sistemului și colaborarea dintre cetățeni, autoritățile locale și instituțiile responsabile de protecția mediului.

Cum poți face o raportare în mai puțin de două minute

Procesul este simplu și poate fi realizat direct de pe telefon:

Creezi un cont în aplicația Let’s Do It, Romania!;

Fotografiezi deșeurile abandonate sau planta de ambrozie;

Marchezi locația pe hartă, automat prin GPS sau manual;

Adaugi, dacă dorești, câteva detalii suplimentare despre zonă;

Trimiți sesizarea.

După validare, raportarea apare pe harta publică a aplicației și este transmisă automat către autoritățile competente: Primăria, Poliția Locală și Garda de Mediu din localitatea respectivă.

În situația în care problema nu este rezolvată în termenul legal, sesizarea este escaladată către Garda Națională de Mediu.

Cum funcționează aplicația care conectează cetățenii cu autoritățile

Platforma digitală Let’s Do It, Romania! a fost creată pentru a simplifica procesul de raportare și monitorizare a problemelor de mediu. Utilizatorii pot urmări în timp real stadiul sesizărilor și pot vedea dacă acestea au fost preluate și rezolvate de autorități.

Prin acest mecanism, cetățenii devin parte activă a soluției și contribuie direct la eliminarea depozitelor ilegale de deșeuri și la combaterea răspândirii ambroziei.

Pe 19 septembrie are loc Ziua de Curățenie Națională

Campania se desfășoară în contextul pregătirilor pentru una dintre cele mai importante acțiuni de voluntariat din România. Pe 19 septembrie, peste 300.000 de români sunt invitați să participe la Ziua de Curățenie Națională și să contribuie la igienizarea zonelor afectate de deșeuri.

Evenimentul face parte dintr-o mobilizare globală fără precedent, în cadrul căreia milioane de voluntari din aproximativ 190 de țări vor desfășura simultan acțiuni de curățenie.

Cei dornici să se implice să curețe deșeurile din natură și să protejeze mediul înconjurător se pot înscrie pe app.letsdoitromania.ro.

În cei 15 ani de activitate, Let’s Do It, Romania! a mobilizat peste 2,9 milioane de voluntari și a devenit una dintre cele mai puternice comunități civice din România.

Ce este Let’s Do It, Romania!

Let’s Do It, Romania! este cea mai mare mișcare socială dedicată mediului și implicării civice din România și face parte din rețeaua internațională Let’s Do It World.

Organizația desfășoară proiecte de ecologizare, educație de mediu, digitalizare și dezvoltare comunitară, având ca obiectiv construirea unei culturi a responsabilității față de natură și societate.

Pe lângă organizarea Zilei de Curățenie Națională, organizația dezvoltă programe educaționale și aplicația Let’s Do It, Romania!, prin care cetățenii pot raporta rapid probleme de mediu și pot urmări rezolvarea acestora.

Mesajul campaniei este simplu: o fotografie poate face diferența. Iar acum, fiecare raportare înseamnă nu doar un pas către un mediu mai curat, ci și o șansă reală de a câștiga premii.