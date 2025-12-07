Amenzi pentru persoanele care și-au fotografiat buletinul de vot. „Valoare totală de 2.200 de lei”

Trei amenzi în valoare totală de 2.200 de lei, pentru că alegătorii şi-au fotografiat cu telefonul mobil buletinul de vot, au fost date de poliţişti duminică, în timpul alegerilor parţiale desfăşurate în localităţile constănţene Lumina şi Dobromir.

Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Constanţa, Andreea Ambroze, a informat că de la începutul procesului de vot şi până în prezent au fost înregistrate patru posibile incidente electorale.

„Au fost aplicate trei sancţiuni contravenţionale pentru fotografierea buletinului de vot, în valoare totală de 2.200 de lei, iar cea de a patra sesizare nu s-a confirmat", a declarat Ambroze.

Cinci candidaţi concurează, duminică, la alegerile locale parţiale din localitatea Lumina, la cele şapte secţii de votare amenajate de autorităţii fiind aşteptaţi 10.348 alegători cu drept de vot.

În judeţul Constanţa, sunt alegeri parţiale şi în comuna Dobromir, unde s-au deschis şase secţii de votare la care sunt aşteptaţi în total aproximativ 2.600 de alegători.

Alegerile locale parţiale la Lumina şi Dobromir se desfăşoară după ce foştii primarii PSD, respectiv PNL, ai acestor localităţi au murit în acest an, atribuţiile acestora fiind exercitate temporar de viceprimari.

