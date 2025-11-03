România va primi 121 de ambulanțe noi înainte de Crăciun. În ce județe vor fi livrate cele mai multe autospeciale

Ministerul Afacerilor Interne anunţă că până la sfârşitul acestui an vor fi livrate 121 de ambulanţe către Serviciile de Ambulanţă şi SMURD, iar alte 470 vor fi distribuite până în luna iunie a anului viitor.

Alocarea de ambulanţe se realizează conform "unui plan de distribuţie unitar menit să asigure o acoperire echitabilă a nevoilor identificate în toate judeţele".

În ceea ce priveşte termenul limită de livrare, pentru cele 121 de ambulanţe tip C 4x2, acesta este 24 decembrie acest an, iar pentru ambulanţele tip B 4x4, 470 la număr, termenul este 24 iunie 2026.

"În ceea ce priveşte criteriile care stau la baza distribuţiei ambulanţelor către SMURD, evidenţiem faptul că acestea sunt reprezentate de: vechimea parcului auto, numărul de intervenţii cu acest tip de tehnică şi numărul echipajelor SMURD la nivelul fiecărei unităţi subordonate care le pot încadra", afirmă reprezentanţii MAI.

Unde vor fi livrate cele mai multe ambulanțe

Cele mai multe ambulanţe vor fi livrate în Bucureşti-Ilfov, respectiv 64. Judeţul Constanţa va primi 23 de ambulanţe, Prahova 21, în timp ce Iaşi, Suceava şi Timiş vor primi câte 20 de ambulanţe.

Cele mai puţine ambulanţe, respectiv 8, vor fi repartizate în judeţele Covasna, Ialomiţa şi Tulcea.

Precizările conducerii Ministerului Afacerilor Interne au fost făcute în urma întrebărilor formulate de deputatul USR Iaşi Monica Berescu.

Parlamentarul USR a dat ca exemplu situaţia dificilă cu care se confruntă Serviciul de Ambulanţă Judeţean Iaşi.

Potrivit deputatului USR, Serviciul de Ambulanţă Iaşi dispune de 75 de autospeciale funcţionale, din care trei sferturi sunt uzate, având fiecare peste 500.000 de kilometri parcurşi.

"Această uzură afectează capacitatea de răspuns la urgenţe şi creşte riscul de defecţiuni tehnice, punând totodată o presiune constantă pe bugetul instituţiei şi pe angajaţi. Judeţul Iaşi ar avea nevoie de 146 de ambulanţe în regim de funcţionare normal, dar în realitate sunt disponibile aproximativ jumătatea dintre acestea", a precizat deputatul USR Monica Berescu.

