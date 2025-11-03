România va primi 121 de ambulanțe noi înainte de Crăciun. În ce județe vor fi livrate cele mai multe autospeciale

Stiri actuale
03-11-2025 | 21:02
Ambulanță
Pro Tv

Ministerul Afacerilor Interne anunţă că până la sfârşitul acestui an vor fi livrate 121 de ambulanţe către Serviciile de Ambulanţă şi SMURD, iar alte 470 vor fi distribuite până în luna iunie a anului viitor.

autor
Aura Trif

Alocarea de ambulanţe se realizează conform "unui plan de distribuţie unitar menit să asigure o acoperire echitabilă a nevoilor identificate în toate judeţele".

În ceea ce priveşte termenul limită de livrare, pentru cele 121 de ambulanţe tip C 4x2, acesta este 24 decembrie acest an, iar pentru ambulanţele tip B 4x4, 470 la număr, termenul este 24 iunie 2026.

"În ceea ce priveşte criteriile care stau la baza distribuţiei ambulanţelor către SMURD, evidenţiem faptul că acestea sunt reprezentate de: vechimea parcului auto, numărul de intervenţii cu acest tip de tehnică şi numărul echipajelor SMURD la nivelul fiecărei unităţi subordonate care le pot încadra", afirmă reprezentanţii MAI.

Unde vor fi livrate cele mai multe ambulanțe

Cele mai multe ambulanţe vor fi livrate în Bucureşti-Ilfov, respectiv 64. Judeţul Constanţa va primi 23 de ambulanţe, Prahova 21, în timp ce Iaşi, Suceava şi Timiş vor primi câte 20 de ambulanţe.

Citește și
accident cj cluj
Șase răniți, după un accident cumplit între o ambulanță și o mașină în județul Cluj. O femeie aflată în salvare a murit

Cele mai puţine ambulanţe, respectiv 8, vor fi repartizate în judeţele Covasna, Ialomiţa şi Tulcea.

Precizările conducerii Ministerului Afacerilor Interne au fost făcute în urma întrebărilor formulate de deputatul USR Iaşi Monica Berescu.

Parlamentarul USR a dat ca exemplu situaţia dificilă cu care se confruntă Serviciul de Ambulanţă Judeţean Iaşi.

Potrivit deputatului USR, Serviciul de Ambulanţă Iaşi dispune de 75 de autospeciale funcţionale, din care trei sferturi sunt uzate, având fiecare peste 500.000 de kilometri parcurşi.

"Această uzură afectează capacitatea de răspuns la urgenţe şi creşte riscul de defecţiuni tehnice, punând totodată o presiune constantă pe bugetul instituţiei şi pe angajaţi. Judeţul Iaşi ar avea nevoie de 146 de ambulanţe în regim de funcţionare normal, dar în realitate sunt disponibile aproximativ jumătatea dintre acestea", a precizat deputatul USR Monica Berescu.

30 de ani de PRO TV. 1998 - anul în care s-a prăbușit Bancorex și echipa națională strălucea la Mondialul din Franța

Sursa: News.ro

Etichete: salvare, ambulanta,

Dată publicare: 03-11-2025 21:02

Articol recomandat de sport.ro
Umilită de Jaqueline Cristian, Danielle Collins a refuzat o ofertă de 500 de milioane de dolari
Umilită de Jaqueline Cristian, Danielle Collins a refuzat o ofertă de 500 de milioane de dolari
Citește și...
O fetiță de nouă ani, printre victimele accidentului cumplit din Cluj, în care o ambulanță a fost lovită violent de o mașină
Stiri Virale
O fetiță de nouă ani, printre victimele accidentului cumplit din Cluj, în care o ambulanță a fost lovită violent de o mașină

Drumul spre spital s-a încheiat tragic pentru o pacientă de 73 de ani, după ce ambulanța în care se afla a fost lovită violent de o mașină, pe un drum din județul Cluj. Alte cinci persoane au ajuns la spital, inclusiv o copilă de nouă ani.

Șase răniți, după un accident cumplit între o ambulanță și o mașină în județul Cluj. O femeie aflată în salvare a murit
Stiri actuale
Șase răniți, după un accident cumplit între o ambulanță și o mașină în județul Cluj. O femeie aflată în salvare a murit

O persoană a decedat şi alte şase persoane au primit îngrijiri medicale, în urma unui accident rutier care a avut loc, luni seară, pe drumul naţional DN 1 (E60), între Huedin şi Şaula, şi în care a fost implicată şi o ambulanţă.  

Coliziune între un autovehicul şi o ambulanţă, la Piaţa Leu. Două persoane rănite, transportate la spital
Stiri actuale
Coliziune între un autovehicul şi o ambulanţă, la Piaţa Leu. Două persoane rănite, transportate la spital

Două persoane au fost transportate la spital, duminică, după ce un autovehicul a intrat în coliziune cu o ambulanţă din cadrul SABIF, transmite Brigada Rutieră.

Recomandări
Parlamentarii nu se decid cu câți aleși va avea mai puțin următorul legislativ. Un deputat sau senator ne costă 132.000 €/an
Stiri Politice
Parlamentarii nu se decid cu câți aleși va avea mai puțin următorul legislativ. Un deputat sau senator ne costă 132.000 €/an

Doar 300 de parlamentari sau mai degrabă 400? Coaliția are o nouă dilemă, după ce luni, la Senat, a fost adoptat tacit proiectul de lege al USR care vrea un Parlament mai suplu. Practic, ar urma să dispară 131 de deputați și 33 de senatori.

30 de ani de PRO TV. 1998 - anul în care s-a prăbușit Bancorex și echipa națională strălucea la Mondialul din Franța
Protv 30 de ani
30 de ani de PRO TV. 1998 - anul în care s-a prăbușit Bancorex și echipa națională strălucea la Mondialul din Franța

Continuăm incursiunea noastră în trecut și ajungem în 1998 – un an al contrastelor. Țara se scutură de iluzii și se lovește de crize. 

Doi muncitori români, surprinși de prăbușirea turnului din Roma. Unul a fost salvat, celălalt a rămas blocat între dărâmături
Stiri actuale
Doi muncitori români, surprinși de prăbușirea turnului din Roma. Unul a fost salvat, celălalt a rămas blocat între dărâmături

Un muncitor român a rămas prins sub dărâmături la Roma, după prăbușirea parțială a turnului Torre dei Conti aflat în reabilitare. Un alt român a fost salvat, fiind transportat la spital.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 03 Noiembrie 2025

48:51

Alt Text!
La Măruță
3 Noiembrie 2025

01:30:49

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
iBani
iBani - 03 Noiembrie 2025

13:21

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Atenție, cade patrimoniul!

42:31

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28