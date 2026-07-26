Ministrul interimar al Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a anunțat într-un mesaj pe X că ambasadorul Federației Ruse la București a fost convocat la sediul Ministerului Afacerilor Externe, după ce trei drone au pătruns în spațiul aerian al României în decurs de trei zile consecutive.

Decizia vine în contextul escaladării incidentelor de la granița cu Ucraina și după ce autoritățile române au confirmat că prima dintre dronele doborâte este de tip Shahed, utilizată de armata rusă în războiul împotriva Ucrainei.

„În urma acestor încălcări repetate, ambasadorul Federației Ruse a fost convocat la Ministerul Afacerilor Externe al României”, a transmis Oana Țoiu, la finalul unui mesaj în care a prezentat detaliile celui de-al treilea incident.

Președintele Nicușor Dan a anunțat că România va formula un protest diplomatic oficial împotriva Federației Ruse, fundamentat pe rezultatele anchetelor desfășurate de autorități.

„Potrivit anchetei desfășurate de Parchetul General, drona doborâtă vineri dimineață este de tip Shahed, utilizată de Federația Rusă în războiul de agresiune împotriva Ucrainei. Investigațiile privind dronele doborâte ieri și astăzi sunt în desfășurare. Protestul diplomatic al României față de Federația Rusă va fi fundamentat pe aceste cercetări. Este inadmisibil și intolerabil ca Federația Rusă să continue încălcarea spațiului aerian al României, care este, în același timp, spațiu aerian al NATO și al Uniunii Europene. Astfel de acțiuni sunt inacceptabile și le tratăm cu toată seriozitatea, alături de aliații noștri”, a transmis președintele.

România a distrus trei drone în trei zile

În trei zile consecutive, Armata Română a distrus trei drone care au pătruns în spațiul aerian sau în apele teritoriale ale României. Între primul incident, produs vineri la ora 11:02, și cel de-al treilea, de duminică la ora 10:13, au trecut mai puțin de 48 de ore.

Vineri, o dronă a fost doborâtă în spațiul aerian al României de un pilot român aflat la manșa unei aeronave F-16, într-o zonă nelocuită. La ora 11:02, aeronava Forțelor Aeriene Române a angajat ținta și a distrus-o. Potrivit Parchetului General, era vorba despre o dronă de tip Shahed, utilizată de Federația Rusă.

Sâmbătă, o altă dronă a fost doborâtă în spațiul aerian românesc, la aproximativ 10 kilometri vest de localitatea Sfântu Gheorghe, în Delta Dunării. Potrivit președintelui Nicușor Dan, drona a fost neutralizată la ora 08:30 de același echipaj de F-16 care distrusese și drona din ziua precedentă. Ulterior, echipe ale MApN au fost trimise în zona de impact pentru verificări.

Duminică, radarele MApN au detectat o dronă în apropierea spațiului aerian românesc, aceasta intrând în apele teritoriale ale României la ora 10:08. Cinci minute mai târziu, la ora 10:13, aeronava F-16 a Forțelor Aeriene Române a distrus ținta deasupra Mării Negre, în zona Sulina–Chilia, marcând al treilea incident de acest tip în tot atâtea zile.