De la începutul războiului, februarie 2022, au fost înregistrate peste 100 de atacuri pe teritoriul ucrainean în apropiere de frontiera cu România şi 33 de încălcări ale spaţiului aerian naţional de către drone ruseşti.

Ministerul Apărării Naţionale a transmis, duminică, o situaţie actualizată a incidentelor înregistrate la frontiera României în contextul atacurilor cu drone asupra Ucrainei, de la începutul războiului, dar şi detaliat pentru anul 2026.

Astfel, de la începutul războiului au fost înregistrate peste 100 de atacuri pe teritoriul ucrainean în proximitatea graniţei cu România, iar în 33 de cazuri au fost semnalate pătrunderi ale unor drone ruseşti în spaţiul aerian naţional, ultima pe 26 iulie 2026. De asemenea, în 50 de situaţii au fost identificate fragmente de drone sau drone pe teritoriul României.

Reprezentanţii Ministerului Apărării Naţionale au precizat că în 2026 au fost înregistrate peste 40 de situaţii de atacuri pe teritoriul ucrainean în proximitatea graniţei cu România, iar în 34 de cazuri au fost ridicate aeronave din Serviciul de Luptă Poliţie Aeriană Întărită.

De asemenea, anul acesta, în 18 situaţii au fost înregistrate pătrunderi neautorizate de drone în spaţiul naţional, ultima pe 26 iulie, iar în trei situaţii drone care au pătruns în spaţiul naţional au fost doborâte de aeronave F-16 ale Forţelor Aeriene Române.

Reprezentanţii MApN au menţionat că în 16 situaţii au identificate fragmente de drone sau drone pe teritoriul României.

România a distrus trei drone în trei zile

În trei zile consecutive, Armata Română a distrus trei drone care au pătruns în spațiul aerian sau în apele teritoriale ale României. Între primul incident, produs vineri la ora 11:02, și cel de-al treilea, de duminică la ora 10:13, au trecut puțin sub 48 de ore.

Vineri, o dronă a fost doborâtă în spaţiul aerian al României de un pilot român aflat la manşa unei aeronave F-16, într-o zonă nelocuită. La ora 11:02, aeronava F-16 a Forţelor Aeriene Române a angajat ţinta şi a distrus-o.

Sâmbătă, o altă dronă a fost doborâtă în spaţiul aerian românesc, la aproximativ 10 kilometri vest de localitatea Sfântu Gheorghe, în Delta Dunării, a anunţat preşedintele Nicuşor Dan. Drona a fost neutralizată la ora 08:30 de acelaşi echipaj de F-16 care distrusese cu o zi înainte drona căzută în zona Padina, judeţul Buzău. Ulterior, echipe ale MApN au fost trimise în zona de impact pentru verificări.

Duminică, radarele MApN au detectat o dronă în afara spaţiului aerian al României, aceasta intrând în apele teritoriale româneşti la ora 10:08. Cinci minute mai târziu, la ora 10:13, drona a fost doborâtă în condiţii de siguranţă de o aeronavă F-16 Fighting Falcon a Forţelor Aeriene Române, deasupra Mării Negre, în apele teritoriale ale României.