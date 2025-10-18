Ambasadorul Marii Britanii, despre expulzările românilor din UK. Ce se întâmplă cu cei care locuiesc acolo fără statut

Ambasadorul Marii Britanii în România. Giles Portman, a vorbit, sâmbătă, în platoul Știrilor PRO TV, despre cazul recent în care mai mulți români au fost expulzați din Regatul Unit.

Presa britanică, inclusiv un reportaj recent ITV, a arătat imagini cu un avion plin de români expulzați din Marea Britanie, fiecare primind câte 2.000 de lire sterline pentru a pleca voluntar.

Giles Portman, ambasadorul Marii Britanii în România: A fost zborul de returnare și asta este un instrument destul de obișnuit pentru a controla imigrația ilegală. Și folosim aceste zboruri de returnare în fiecare săptămână către multe, multe țări, inclusiv uneori către o țară europene.

Cum se asigură autoritățile britanice că acești oameni nu se mai întorc în Regat după ce primesc banii?

Avem acum o frontieră digitală. Înseamnă că dacă cineva a fost refuzat, înseamnă că dacă încearcă să se întoarcă în Marea Britanie va fi identificat și refuzat la frontieră. Aceste zboruri sunt folosite pentru cei care erau în închisoare.



Ce se întâmplă cu cei care locuiesc acolo și încă nu au reușit să obțină statutul, riscă să fie expulzați?

Nu. Cred că cel mai important este că diaspora română în Marea Britanie este ceva foarte pozitiv pentru noi. Știm că Marea Britanie are de câștigat din prezența românilor și marea majoritate a românilor, în Marea Britanie, au acest statut rezident stabilit, sau prestabilit, înseamnă că au drept să rămână în Mare Britanie.

Interviul integral îl puteți urmări în clipul video de mai sus.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













