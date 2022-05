Abuzuri care au loc inclusiv în timpul facultății, spun unele dintre ele. La polul opus, rectorul UNATC susține că scenele de nuditate nu mai au loc în facultate, însă recunoaşte că au fost cazuri de profesori acuzaţi de studenţi că aveau "cerinţe" prea mari.

Monia Pricopi este actriţă la Teatrul Evreiesc din Capitală. De aproape 30 de ani urcă pe scenă. Ne spune că nu a scăpat de experienţe dureroase, mai ales când era la început de carieră. Ne povesteşte un episod din anii '2000, când a încercat să se transfere la un teatru, iar directorul a abordat-o direct.

Monia Pricopi, actriță: „Mi s-a spus să iau cheia de la 6, domnul director, m-am dus la secretară. Deși fusesem prevenită că a lua cheia de la 6 nu este ceva foarte simplu. Spuneam, domnule, eu aberez, poate sunt nebună, poate nu e adevărat. Am ajuns la 6, la biroul de la 6, am aşteptat directorul să vină, să discutăm. Nu îmi face foarte bine că îmi aduc aminte. Am spus că mă grăbesc, a doua zi era ziua mea. Și atunci a zis - hai, nu se poate, trebuie să îți spun la mulți ani. Și apoi a urmat un fel de la mulţi ani foarte tactil, ca să nu spun mai mult. A fost foarte umilitor, am încercat să ies pe uşă. Replica – hai, nu eşti nebună, nu pot să o uit. Am ieșit, am mers trei patru ore fără să mă gândesc la nimic.”

Actriţa a refuzat să joace la acel teatru și a căutat instituții de cultură unde directorii aveau vârste înaintate, de frică să mai treacă printr-o experiență dureroasă.

Monia Pricopi, actriță: „M-am întâlnit cu directorul și mi-a spus de ce nu am venit atunci, ce puteam să spun - am spus că am fost foarte ocupată. Și mi-a spus: se poate să faci o asemenea gafă? Mulți mi-au spus – era un compromis mic care s-ar fi contrabalansat cu ce ar fi urmat”.

Reporter: Cum este să primiți aplauzele când treceți prin nişte traume?

Monia Pricopi, actriță: „Aș putea să spun că asta spală, că asta îți dă sentimentul că oricât de greu ar fi fost, a meritat, numai că sunt două lucruri diferite - sunt ca feliile din tort. Dacă vrei să ai tortul ăla, trebuie să vezi și partea aia urâtă în care regizorul te umilește iarăși”

În încercarea de a încuraja tânăra generație, şi actriţa Natalie Ester a povestit prin ce a trecut:

„Câțiva ani mai târziu, nu mulți, un regizor s-a apropiat prea mult de decolteul meu și mi-a șoptit zâmbind "ce ai tu frumos, acolo"?

I-am răspuns atât de tare că m-au auzit și portarul și fochistul și pilotul avionului care zbura pe deasupra noastră.

„Aici am doi sâni care îmi aparțin în totalitate și pe care vă garantez că nu o să îi vedeți niciodată".

,,Fetelor, nu lăsați să treacă 20 de ani... Vă rog eu, fiți vigilente și lăsați pudoarea de o parte".

Ada Galeş, actriță: „Am învățat să pun limite, să spun că mi se pare nepotrivită o remarcă, am învățat să iau apărarea colegelor mele – mi se pare că atunci când mi se face un compliment care este mai degrabă cu o latură sexuală și mă deranjează, în momentul în care iau cuvântul și mi se spune că sunt exagerată, isterică, am învățat să impun limite și să iau apărarea femeilor. ”

Rectorul UNATC spune că nu mai există nuditate la cursuri

Din păcate, astfel de experienţe au loc și în timpul facultății. Tinerele actrițe vorbesc despre felul în care sunt puse să se dezbrace ori sunt umilite de profesori.

Ioana Bugarin: „Mi-au zis, eşti frumoasă şi proastă, din astea am mai avut, mi-a zis o profesoară, şi eu nici nu apucasem să vorbesc.”

La Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică, de-a lungul timpului, mai mulți profesori au fost sancționați din această cauză, ne spune rectorul instituției, Liviu Lucaci. Cât despre scenele de nuditate, acestea au fost eliminate din programă. Există totuși, așa-numite exerciții de comportament.

Liviu Lucaci, rector UNATC: „Exerciții de nuditate, cu scopul de a se dezbrăca cineva, sunt convins că în acest moment, de ani buni nu există în UNATC și nici în alte universități din țară care se ocupă cu pregătirea actorilor. Astfel de exerciții, dacă au existat în trecut, e posibil, eu ca profesor nu am auzit că se întâmplă la noi astfel de exerciții. Să ne înțelegem, în UNATC nu se întâmplă astfel de lucruri, nu am văzut astfel așa”.

În acest moment, aproximativ o mie de studenți învață la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică din București, iar la departamentul de actorie sunt înscriși 300. Jumătate dintre ei reușesc să își găsească un loc în teatrele din Capitală.