Scandal de hărțuire sexuală în mai multe școli de teatru britanice. O anchetă jurnalistică a dus la concedieri

Acuzații de hărțuire sexuală au fost lansate la adresa mai multor profesori din șcli celebre de actorie din Marea Britanie, în urma unei anchete a presei britanice.

Ar fi fost elevi supuși la abuzuri și umilințe sexuale, iar la unele dintre fapte ar fi fost martori alți elevi.

Printre școlile nominalizate în ancheta publicației „The Telegraph” se află Guildford School of Acting (GSA) şi Academy of Live and Recorded Arts (ALRA)

Pe lângă "comportamente" neadecvate din partea profesorilor, ar fi existat asupra elevilor inclusiv presiuni de a juca nud sau în lenjerie intimă, arată publicația Variety, citată de news.ro.

Un incident relatat de ziar în care a fost implicat un profesor invitat la GSA, ce face parte din Universitatea din Surrey, arată că acesta ar fi agresat sexual o studentă în vârstă de 20 de ani, acasă, în faţa unui alt elev. Atunci când cei doi studenţi s-au plâns unui alt profesor, s-au lovit de pasivitate. După ce s-au plâns unui alt membru din conducere, profesorul invitat a fost concediat. Printre elevii de la GSA se află Celia Imrie (“The Best Exotic Marigold Hotel”) şi Brenda Blethyn (“Secrets & Lies”).

„Suntem îngrijoraţi să auzim despre aceste rapoarte şi vom analiza problemele ridicate" (...) Deşi nu putem comenta în privinţa cazurilor individuale, este important să subliniem din nou că prioritatea noastră principală este siguranţa şi bunăstarea studenţilor şi a personalului nostru" a transmis un purtător de cuvânt al GSA .

În 2019, Universitatea din Surrey a înfiinţat o platformă prin care să fie raportate cazurile de bullying şi comportamentul sexual nepotrivit.

La ALRA, unde a învăţat actriţa Miranda Hart, o anchetă internă a fost lansată în urma unor rapoarte conform cărora un profesor ar fi hărţuit sexual elevii. „Hărţuirea sexuală sau comportamentul nepotrivit sunt inacceptabile şi facem tot ce putem pentru a fi alături de victime şi a le oferi sprijin", a declarat un purtător de cuvânt de la ALRA. "Acuzaţiile au fost făcute împotriva membrilor personalului care nu mai lucrează la ALRA".

Acuzaţii similare au fost aduse şi la The Poor School, o şcoală de teatru desfiinţată din King’s Cross. Instituţia a fost înfiinţată în anii 1980 de Barbara Caister, antrenor de voci, şi preluată de fiul ei, Paul Caister, care a condus şcoala până la închiderea ei în 2018. O fostă elevă, Daniella Lautier, a declarat pentru The Telegraph că Paul Caister ar fi "apucat-o" de sâni, în timp ce alţi elevi l-au acuzat că are un temperament înfricoşător şi că îi intimida. Variety nu l-a putut contacta pe Caister pentru un punct de vedere, dar a declarat pentru The Telegraph că neagă acuzaţiile.

Între timp, la şcoala de teatru East15 a Universităţii Essex, studenţii ar fi fost îndemnaţi să joace goi sau în lenjerie intimă iar profesorii ar fi făcut comentarii cu tentă sexuală. Printre absolvenţii şcolii se numără actorii Stephen Daldry şi Alison Steadman.

De unde a pornit totul

Anchetele şcolilor de teatru din Marea Britanie vin după ce au apărut indicii cu privire la comportamentul neadecvat al actorului şi regizorului Noel Clarke la London School of Dramatic Art, unde a fost în consiliul de administraţie între 2011 şi 2015.

Ca urmare a unei anchete a The Guardian legată de Clarke, în care mai mult de 20 de femei l-au acuzat de hărţuire sexuală, foşti studenţi de la LSDA au relatat că cel puţin în timpul unui atelier de improvizaţie, Clarke încuraja elevii să se dezbrace. Actorul şi producătorul Noel Clarke a negat acuzaţiile.

El a fost suspendat de Academia britanică de film (BAFTA) din cauza acestor acuzaţii de hărţuire sexuală, apărute la câteva săptămâni după ce forul i-a acordat trofeul pentru contribuţia extraordinară la cinematografia britanică.