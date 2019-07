Alexandra a sunat de 3 ori la 112 și i-a implorat să o salveze. De ce n-a intervenit nimeni

Captivă în casa agresorului, Alexandra a reuşit să sune prima dată la 112 joi, la ora 11 şi 5 minute.

Cel mai probabil, a profitat de faptul că individul care o sechestra nu este în preajmă şi a cerut să fie salvată. Apelul ei a durat, susţin cei de la STS, 45 de secunde, după care s-a întrerupt brusc.

După un minut, adolescenta a revenit la 112 cu un al doilea apel. De această dată, Alexandra a reuşit să le transmită operatorului şi dispecerului de la Poliţie mai multe informaţii despre situaţia în care se afla şi o adresă de pe o carte de vizită pe care o găsise în locuinţa celui care o sechestra. Deşi discuţia a durat cel puţin două minute, nimeni din dispecerat nu reuşit să o localizeze.

Speriată, Alexandra a sunat pentru a treia oară la 112 la ora 11 şi 12 minute şi a implorat din nou să fie salvată. STS nu precizează cât a durat acest apel, ci doar că, ulterior, operatorul ar fi încercat de 9 ori să o contatcteze pe copilă, dar de fiecare dată a intrat mesageria vocală. Ce a urmat stârneşte furie.

Georgian Drăgan, purtător de cuvânt IGPR: "Cei de la STS ne-au transmis o informare cu aria în care s-ar afla telefonul mobil de pe care a fost efectuat acel apel, iar ulterior ne-au fost comunicate trei adrese la care poliţiştii IPJ Olt au efectuat verificări, însă în urma acestor perechezitii nu au fost identificate mijloace materiale de probă şi nici nu a fost identificată, găsită, minora."

Perimetrul în care poliţiştii au căutat-o pe Alexandra, pe baza informaţiilor primite de la STS, a fost de 10 kilometri pătraţi.

O zonă uriaşă, în care s-a pierdut timp.

Poliţia a intrat în locuinţa în care a fost ţinută adolescenta abia vineri dimineaţă. Trecuseră 19 ore de când fata ceruse pentru prima dată ajutor la 112.

Georgian Drăgan: "Colegii din cadrul Operaţiuni speciale au efectuat activităţi specifice în zonă şi au ajuns la locaţia în care în această dimineață la 6 s-a făcut o percheziţie, unde s-au găsit rămăşiţe ce par de natură umană."

Surse din rândul anchetatorilor susţin că poliţiştii ar fi ajuns în locuinţa unde a fost sechestrată şi ucisă fata încă de joi noapte, după ce au identificat pe stradă maşina suspectului. Nu au intervenit, pentru că în lipsa unor unor date clare de la STS că adolescenta ar fi acolo, au aşteptat ora 6, de la care sunt permise perchezițiile.

În faţa acestor acuzaţii, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale a încercat să se apere prin intermediul unui comunicat. Potrivit documentului trimis presei, "STS nu identifică locul telefonului și nici celula operatorului de telefonie prin care se efectuează apelul. Toate aceste informații sunt furnizate de către furnizorul reţelei publice mobile de telefonie la iniţierea apelului, sub forma unor sectoare de cerc și sunt disponibile la nivelul operatorilor și dispecerilor implicați în gestionarea cazului."

Pentru cunoscuţii Alexandrei, explicaţiile nu sunt de folos.

O reacţie dură în acest caz a avut şi Ministrul Afacerilor Interne, Nicolae Moga: "Dacă într-adevăr se dovedește că au fost întârzieri în modalitatea de intervenție, cine este vinovat trebuie să plătească, indiferent că este de la Poliție sau de la STS. Așa cum am spus, nu accept minciuni și am cerut un raport cât mai grabnic referitor la procedura urmată. Am solicitat comenzii Poliției Române să aloce toate resursele în acest caz pentru elucidarea cu celeritate a tuturor aspectelor."

O anchetă a cerut şi Procurorul General al României, Bogdan Licu. La Parchetul din Caracal urmează să facă verificări procurori din cadul serviciului de îndrumare şi control.

În acelaşi timp, preşedintele României, Klaus Iohannis, a anunţat că va solicita în şedinţa Consilului Suprem de Apărare a Ţării, de săptămâna viitoare, o anchetă completă privind modul în care a acţionat în acest caz fiecare instituţie responsabilă.