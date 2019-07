Victima din Caracal, nepoata lui Alexandru Cumpănașu. ”Au sângele acestui copil pe mâini”

Alexandra Mihaela Mâceşanu, victima criminalului din Caracal, este nepoata lui Alexandru Cumpănașu, preşedintele Coaliţiei Naţionale pentru Modernizarea României.

Într-un interviu acordat Știrilor ProTV, Alexandru Cumpănașu a relatat detalii cutremurătoare din acest caz.

Reporter: ”Cum aţi aflat că fata se afla acolo? Cum de ştiţi ce s-a întâmplat?”

Alexandru Cumpănașu: ”M-a anunţat familia, mama mea. Părinţii fetei, rudele noastre m-au anunţat că a fost răpită. Ce-i drept, m-au anunţat târziu şi am putut să fac foarte puţine. Am o stare de vinovăţie din acest punct de vedere, poate puteam să fac mai multe dacă aş fi aflat mai devreme. Nu că ar fi contat, după cum se vede, autorităţilor, le pasă cam zero de cetăţenii lor.”

Reporter: ”Ea şi-a sunat familia?”

Citește și Disparițiile din Caracal. Procurorul general cere verificări la Parchet

Alexandru Cumpănașu: ”Nu, a sunat la 112. Vedeţi, încrederea asta, hai să sun la poliţie pentru că mă ajută. A vorbit 20 de minute. 20 de minute! Iar ”deştepţii” de poliţişti nici măcar n-au făcut confruntarea până la o anumită oră. Pentru că nu credeau că este ea. Şi le-am spus, ”dar nu verificați?!”.”

Reporter: ”Cât cât timp după ce fusese răpită a sunat la poliţie?”

Alexandru Cumpănașu: ”La 11, deci după o zi.”

Reporter: ”Ce le-a spus poliţiştilor?”

Alexandru Cumpănașu: ”Că este legată cu o sârmă de picioare, că a fost violată, că este sechestrată, că a fost bătută. Nu ştia unde se află, le-a dat nişte indicii. Le-a spus tot ce a putut ea, cauta adrese acolo, tot ce a putut ea. Iar poliţia, în ”înţelepciunea” lor, credeau că nu este fata. Măi, ”deştepţilor”, dar de ce nu verificaţi? Luaţi copilul cu părintele şi verificaţi?

Ei, în viziunea lor era puţin probabil că un criminal să lase un telefon către victima.”

Reporter: ”A fost un moment când poliţiştii erau la poartă.”

Alexandru Cumpănașu: ”Nu a fost un moment, au fost ore întregi. Oamenii ăştia au sângele acestui copil pe mâini. Şi poliţiştii, şi procurorul, şi judecătorul, și şeful Poliţiei Române, şi şeful tuturor structurilor de informaţii, că avem atâtea, dormeau liniştiţi ei la ora aia.

Indiciile că se afla acolo nu au venit de la judecător! El, la 3 dimineaţa le-a dat mandat. Şi ei au zis să se ducă la 6, să o omoare între timp eventual. Să intre la 6 în casă că nu e caz de flagrant. Ei nu ştiu ce scrie în Constituţie, că poţi să intri oricând dacă e în pericol viaţa unei persoane. Ceea ce era cazul aici.

N-au intrat peste acel criminal, fata fiind în viaţa ieri, fiind în viaţa dimineaţa. Avem suficiente indicii că putea fi salvată.”

Reporter: ”Vecinii spuneau că o auzeau pe ea ţipând.”

Alexandru Cumpănașu: ”Aşa am înţeles. Cu siguranţă vă pot spune un lucru: ei erau în stradă şi ea era omorâtă sau pe cale să fie omorâtă. Asta este o certitudine. Că au auzit-o sau nu, astea sunt chestiuni pe care le putem specula. Un singur lucru este cert, ei erau în stradă, în faţa reşedinţei. Până a bătut ceasul ora 6. De ce să intre peste criminal să îl deranjeze? Aceşti nemernici au sângele copilului pe mâinile lor!”

Reporter: ”De ce bâjbâiala asta?”

Alexandru Cumpănașu: ”Dacă intrau de la oră în care STS-ul a trimis prima localizare, era în viaţă. Asta cu certitudine vă spun.

Vă daţi seama, la 15 ani să fii bătută, violată, schingiuită şi tu să îţi pui speranţa, să vorbeşti 20 de minute la telefon cu oamenii legii. Care lege? Care oamenii legii? Constituţia nu înseamnă nimic pentru ei. Şeful Poliţiei, şeful STS-ului, procurorul de caz trebuie să îşi dea demisia de sus până jos, altfel nimeni nu va da un exemplu.”

Reporter: ”Intenţionaţi să depuneţi plângere împotriva lor?”

Alexandru Cumpănașu: ”Da. Toţi cei care s-au ocupat.”