Incendiu devastator în Harghita. O femeie de 93 de ani a murit după ce casa i-a fost cuprinsă de flăcări

O femeie în vârstă de 93 de ani a murit, sâmbătă seara, într-un incendiu care i-a cuprins locuinţa din comuna Vărşag.

Potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Harghita, incendiul s-a manifestat la casa de locuit şi la o anexă gospodărească, care au ars în proporţie de aproximativ 90%.

În interior a fost găsită decedată o femeie în vârstă de 93 de ani, care a fost surprinsă de incendiu.

La locul evenimentului au intervenit trei echipaje de pompieri din cadrul Detaşamentului Odorheiu Secuiesc, cu două autospeciale de stingere şi o ambulanţă SMURD, precum şi Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Vărşag, a mai transmis sursa citată.

