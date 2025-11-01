Incendiu devastator în Harghita. O femeie de 93 de ani a murit după ce casa i-a fost cuprinsă de flăcări
O femeie în vârstă de 93 de ani a murit, sâmbătă seara, într-un incendiu care i-a cuprins locuinţa din comuna Vărşag.
Potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Harghita, incendiul s-a manifestat la casa de locuit şi la o anexă gospodărească, care au ars în proporţie de aproximativ 90%.
În interior a fost găsită decedată o femeie în vârstă de 93 de ani, care a fost surprinsă de incendiu.
La locul evenimentului au intervenit trei echipaje de pompieri din cadrul Detaşamentului Odorheiu Secuiesc, cu două autospeciale de stingere şi o ambulanţă SMURD, precum şi Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Vărşag, a mai transmis sursa citată.
Sursa: Agerpres
01-11-2025 21:49