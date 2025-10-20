Fetiță de 9 ani plecată de acasă din Sectorul 2 al Bucureștiului a fost găsită, anunță autoritățile
Poliția Capitalei informează că minora a cărei plecare a fost semnalată public duminică, 20 octombrie 2025, din Sectorul 2 al Bucureștiului a fost găsită.
Update – Minora a fost găsită
Poliția Capitalei informează că minora a cărei plecare a fost semnalată public în cursul zilei de astăzi a fost găsită și se află în afara oricărui pericol.
”Mulțumim reprezentanților mass-media pentru mediatizarea rapidă a cazului, precum și cetățenilor care au oferit informații și sprijin în demersurile desfășurate”, a transmis Poliția Capitalei.
Potrivit autorităților, Danciu Nicola Elena a plecat de la domiciliu în cursul aceleiași zile și nu a mai revenit până în prezent.
Știrea inițială
Poliția a transmis o descriere detaliată a copilei pentru a facilita identificarea acesteia:
Vârstă: 9 ani
Înălțime: 1,40 metri
Greutate: aproximativ 40 kilograme
Păr: șaten, lung
Ochi: verzi-căprui
Față: ovală
La momentul dispariției, fetița purta:
Geacă albastră de blug
Pantaloni de trening bleumarin cu dungi roz
Tricou roșu
În urma sesizării, polițiștii bucureșteni au demarat procedurile de căutare și identificare a minorei, iar aceasta a fost dată în urmărire la nivel național.
Forțele de ordine efectuează verificări în toate zonele unde copila ar fi putut fi văzută, inclusiv în parcuri, mijloace de transport și zonele adiacente locuinței.
Poliția Capitalei face apel la cetățeni pentru sprijin în găsirea fetiței.
„Cei care au văzut-o sau pot oferi informații care pot conduce la depistarea minorei sunt rugați să anunțe imediat Poliția Capitalei, apelând numărul unic de urgență 112”, au transmis reprezentanții instituției.