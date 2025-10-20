Fetiță de 9 ani plecată de acasă din Sectorul 2 al Bucureștiului a fost găsită, anunță autoritățile

Forțele de ordine efectuează verificări în toate zonele unde copila ar fi putut fi văzută, inclusiv în parcuri, mijloace de transport și zonele adiacente locuinței.

Cei care au informații sunt rugați să sune la 112

Poliția Capitalei face apel la cetățeni pentru sprijin în găsirea fetiței.

„Cei care au văzut-o sau pot oferi informații care pot conduce la depistarea minorei sunt rugați să anunțe imediat Poliția Capitalei, apelând numărul unic de urgență 112”, au transmis reprezentanții instituției.