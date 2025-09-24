Alertă în două județe. Noi mesaje de amenințare către școli, poliție și un spital

Noi mesaje de ameninţare au fost primite pe adresa oficială de e-mail a Inspectoratului de Poliţie Judeţean Caraş-Severin şi pe adresele unor şcoli, dar și în Galati, la şcoli şi o unitate medicală. Poliţiştii au deschis anchete.

„La data de 23 septembrie, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Galaţi a fost sesizat cu privire la faptul că mai multe instituţii de învăţământ şi o unitate medicală din municipiul Galaţi au primit, pe adresele oficiale de e-mail, un mesaj cu caracter de ameninţare. După sesizare, structurile competente au desfăşurat verificări specifice, pentru stabilirea exactă a situaţiei”, a transmis, miercuri, IPJ Galaţi.

Din primele date rezultate din verificările preliminare efectuate de poliţie, nu există indicii care să confirme că ameninţarea ar fi una reală.

De asemenea, marți dimineață au fost primite mesaje de amenințare și la Poliția din Caraș-Severin și la mai multe școli.

„În ziua de 23 septembrie, pe adresa oficială de e-mail a Inspectoratului de Poliţie Judeţean Caraş-Severin şi a unor unităţi şcolare din judeţ a fost transmis un mesaj cu caracter de ameninţare la adresa unităţilor şcolare. Structurile competente desfăşoară în continuare verificări specifice, pentru stabilirea exactă a situaţiei”, a transmis, miercuri, IPJ Caraş-Severin.

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Caraş-Severin şi celelalte structuri de ordine publică acţionează în mod constant, pentru asigurarea unui climat de siguranţă, în special în zona unităţilor de învăţământ, precizează sursa citată.

Alertă în mai multe orașe

Luni a fost alertă în Capitală și mai județe după ce mai multe școli și spitale au primit mesaje de amenințare cu un conținut șocant.

„Luni dimineaţă, voi intra în spitalul vostru cu două pistoale Beretta Px4 Storm şi voi încerca să fac cât mai mult rău. Nu mă voi opri, voi omorî foarte mulţi pacienţi voi provoca un adevărat masacru, iar când va ajunge poliţia mă voi sinucide. Pregătiţi-vă pentru masacrul de luni. Toţi meritaţi să suferiţi eu îndur durere în fiecare zi, îmi urăsc viaţa, aşa că este timpul să vă simţiţi şi voi la fel. Abia aştept să vă omor”, este mesajul integral primit pe adresele oficiale de e-mail ale unităţilor de învăţământ şi medicale din mai multe zone din ţară.

Instituții de învățământ și medicale din Bihor, Cluj, Mureș, Prahova și Brașov au primit, de asemenea, mesaje de amenințare. Polițiștii au transmis că în urma verificărilor nu a reieșit că amenințarea ar fi una reală.

