Adolescentul care a trimis mailurile de ameninţare cu atacuri armate a fost reţinut pentru ameninţare în scop terorist

Stiri actuale
25-09-2025 | 23:08
DIICOT
IMAGO

Adolescentul de 17 ani care ar fi trimis e-mailurile în care ameninţa cu comiterea de atacuri armate în şcoli, spitale şi alte instituţii din România a fost reţinut de poliţişti şi procurori DIICOT pentru ameninţare în scop terorist.

autor
Stirileprotv

El ar fi acţionat împreună cu o fată de 14 ani, scopul fiind de a crea panică şi a intimida populaţia. Anchetatorii urmează să solicite arestarea preventivă a tânărului.

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală au dispus, joi, reţinerea unui inculpat (minor), în vârstă de 17 de ani, cercetat pentru ameninţare în scop terorist, anunţat Poliţia Română şi DIICOT.

”Din probele administrate de Direcţia de Combatere a Criminalităţii Organizate - Serviciul de Investigare a Infracţiunilor de Terorism şi procurori DIICOT, a reieşit că, la datele de 21 şi 23.09.2025, inculpatul, împreună cu o minoră de 14 ani, a transmis mai multe mesaje, către un număr aproximativ 1.000 de adrese de email aparţinând unor instituţii de învăţământ, unităţi medicale, unităţi de poliţie, posturi de televiziune şi alte instituţii de pe întreg teritoriul României, în care proferau ameninţări cu comiterea unor atacuri armate, în scopul creării de panică şi intimidării populaţiei prin producerea unui puternic impact psihologic”, au arătat sursele citate.

În acest caz urmează să fie sesizat judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Curţii de Apel Bucureşti, cu propunerea de arestare preventive a inculpatului, pentru o perioadă de 30 de zile.

Citește și
Calin Georgescu
Nicuşor Dan: Călin Georgescu a avut în spate o reţea de români cu bani, nu a fost un „călăreţ singuratic”

DIICOT anunţa, miercuri seară, că în dosarul deschis după ameninţările primite în legătură cu unităţi de învăţământ şi medicale din Bucureşti şi din ţară se fac cercetări in rem pentru infracţiunea de ameninţare, ca act de terorism.

”Având în vedere mesajele cu caracter de ameninţare, transmise pe adresele oficiale de corespondenţă electronică ale mai multor unităţi spitaliceşti şi de învăţământ, la nivelul DIICOT – Structura Centrală a fost înregistrat un dosar penal, în care se efectuează cercetări in rem, cu privire la comiterea infracţiunii prevăzute de art.32 alin 4, rap. la art.32 alin.1 lit. a din Legea nr.535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului”, arăta DIICOT.

Activităţile de urmărire penală sunt realizate împreună cu poliţişti ai Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate din cadrul Poliţiei Române.

”Precizăm că această etapă a procesului penal nu semnifică formularea unor acuzaţii împotriva unei/unor persoane, ci instituie cadrul procesual necesar strângerii probelor pentru stabilirea corectă şi completă a stării de fapt care să permită adoptarea în cauză a unei soluţii legale şi temeinice”, adăuga sursa citată.

Potrivit alineatului 4 al articolului 32 din legea invocată, ”ameninţarea, în realizarea oricăruia din scopurile prevăzute la art. 1, cu săvârşirea unei fapte din cele prevăzute la alin. (1) lit. a)-q) şi alin. (3) lit. a)-e) constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani, fără ca pedeapsa aplicată să poată depăşi sancţiunea prevăzută de lege pentru infracţiunea care a format obiectul ameninţării”.

De asemenea, la alineatul (1) se prevede: ”Constituie acte de terorism şi se sancţionează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru infracţiunea săvârşită, ale cărei limite speciale se majorează cu jumătate, fără a se putea depăşi maximul general de pedeapsă, şi cu interzicerea unor drepturi, săvârşirea, în oricare din scopurile prevăzute la art. 1, a uneia dintre următoarele fapte: a) acţiunile şi inacţiunile îndreptate împotriva vieţii, integrităţii corporale sau sănătăţii persoanelor ori având drept consecinţă moartea, lezarea integrităţii corporale ori afectarea sănătăţii fizice sau psihice a persoanei”.

”Voi provoca un adevărat masacru”

Luni, autorităţile au declanşat verificări în mai multe unităţi de învăţământ, dar şi medicale, din Bucureşti şi din ţară, după ce s-au primit e-mailuri de ameninţare pe adresele oficiale. ”Voi intra în şcoală cu două pistoale Beretta”, se arăta în mesaj. ”Voi provoca un adevărat masacru”, a adăugat persoana care a trimis e-mailul.

”La data de 21 septembrie, Poliţia Capitalei a fost sesizată cu privire la faptul că mai multe instituţii de învăţământ din municipiul Bucureşti şi unele unităţi medicale au primit, pe adresele oficiale de e-mail, un mesaj cu caracter de ameninţare”, anunţa, luni dimineaţă, Poliţia Capitalei.
Sursa citată a precizat că, după sesizare, s-au desfăşurat verificări specifice, pentru stabilirea exactă a situaţiei.

”Din primele date rezultate din verificarile preliminare efectuate de Poliţie, în coordonare cu Serviciul Român de Informaţii, nu există indicii care să confirme că ameninţarea ar fi una reală. Menţionăm că Poliţia Capitalei şi celelalte structuri de ordine publică acţionează în mod constant pentru asigurarea unui climat de siguranţă, în special în zona instituţiilor de învăţământ şi unităţilor medicale”, a transmis Poliţia, precizând că tratează cu seriozitate orice sesizare de acest tip.

Marţi şi miercuri, au fost primite mesaje similare, Poliţia Română anunţând că au fost vizate instituţii din 24 de judeţe.
Surse judiciare au declarat, pentru News.ro, că poliţiştii verifică o persoană pentru a stabili dacă este cea care a trimis mesajele de ameninţare la şcoli şi unităţi medicale din întreaga ţară. Ar fi vorba despre un adolescent de 17 ani din Capitală.

Duminică seară s-au primit primele mesaje de ameninţare care fac referire la ”un masacru”.

”Luni dimineaţă, voi intra în spitalul vostru cu două pistoale Beretta Px4 Storm şi voi încerca să fac cât mai mult rău. Nu mă voi opri, voi omorî foarte mulţi pacienţi voi provoca un adevărat masacru, iar când va ajunge poliţia mă voi sinucide. Pregătiţi-vă pentru masacrul de luni. Toţi meritaţi să suferiţi eu îndur durere în fiecare zi, îmi urăsc viaţa, aşa că este timpul să vă simţiţi şi voi la fel. Abia aştept să vă omor”, era mesajul integral primit pe adresele oficiale de e-mail ale unităţilor de învăţământ şi medicale din mai multe zone din ţară.

Sursa: StirilePROTV

Etichete: romania, scoli, amenintari,

Dată publicare: 25-09-2025 23:08

Articol recomandat de sport.ro
Surpriză anunțată de FRF: "Primul jucător de culoare la echipa națională a României!"
Surpriză anunțată de FRF: "Primul jucător de culoare la echipa națională a României!"
Citește și...
Nicuşor Dan: Călin Georgescu a avut în spate o reţea de români cu bani, nu a fost un „călăreţ singuratic”
Stiri actuale
Nicuşor Dan: Călin Georgescu a avut în spate o reţea de români cu bani, nu a fost un „călăreţ singuratic”

Candidatul la prezidenţialele anulate de anul trecut, Călin Georgescu, n-a fost un "călăreţ singuratic", ci "a avut în spate o reţea din care au făcut parte nişte români cu bani", a afirmat, joi, preşedintele Nicuşor Dan.

Alertă alimentară în România. Un lot de salată cu icre a fost retras de la vânzare din cauza unei bacterii periculoase
Stiri actuale
Alertă alimentară în România. Un lot de salată cu icre a fost retras de la vânzare din cauza unei bacterii periculoase

Un lot de salată cu icre de crap a fost retras de la vânzare din supermarketurile Kaufland, din cauză că există riscul de infectare cu Listeria monocytogenes. Clienţii sunt sfătuiţi să nu consume acest produs.

Proiect: Sute de copii din Bucureşti ar putea primi până la 500 lei pentru achiziţionarea ochelarilor. Care sunt condițiile
Stiri actuale
Proiect: Sute de copii din Bucureşti ar putea primi până la 500 lei pentru achiziţionarea ochelarilor. Care sunt condițiile

Un număr de 900 de copii din Bucureşti ar urma să beneficieze de un sprijin de până la 500 de lei pentru achiziţionarea ochelarilor, conform unui proiect care urmează să fie dezbătut în şedinţa de marţi a Consiliului General al Capitalei.

Recomandări
Bloomberg: Europenii au transmis în privat Rusiei că sunt gata să doboare avioane. Ce au scos la iveală incursiunile
Stiri externe
Bloomberg: Europenii au transmis în privat Rusiei că sunt gata să doboare avioane. Ce au scos la iveală incursiunile

Diplomaţi europeni au avertizat Kremlinul săptămâna aceasta că NATO este pregătită să reacţioneze ferm la orice nouă încălcare a spaţiului său aerian, inclusiv prin doborârea avioanelor ruseşti, au declarat oficiali citaţi de Bloomberg.

Explicația simplă, într-un singur grafic, a faptului că România nu își permite acum un aparat bugetar atât de scump
Stiri Economice
Explicația simplă, într-un singur grafic, a faptului că România nu își permite acum un aparat bugetar atât de scump

Actualul nivel al nivel al anvelopei salariale este imposibil de susținut din veniturile actuale, după cum arată datele Consiliului Fiscal. Veniturile României sunt, vizibil, prea mici pentru nivelul actual al cheltuielilor cu salariile.

S-ar putea reduce perioada șomajului. Lumi diferite: Șomerii se plâng că nu găsesc de muncă, angajatorii caută oameni
Stiri Sociale
S-ar putea reduce perioada șomajului. Lumi diferite: Șomerii se plâng că nu găsesc de muncă, angajatorii caută oameni

Guvernul intenționează să reducă perioada șomajului pentru că este nevoie de mai mulți oameni în economie, iar reprezentanții mediului de afaceri confirmă că de ani de zile au mari dificultăți în a-și găsi angajați.  

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 25 Septembrie 2025

48:07

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 25 Septembrie 2025

01:29:51

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 25 Septembrie 2025

01:44:03

Alt Text!
ePlan
Ediția 1

20:08

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28