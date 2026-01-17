Acțiune inedită în Galați. Polițiștii au împărțit veste reflectorizante bicicliștilor și căruțașilor

Acțiunea vine după ce numărul de accidente în care au fost implicate astfel de vehicule a crescut îngrijorător. În ultimii 5 ani, peste 200 de oameni au murit numai în acest județ.

Vestele verzi reflectorizante sunt împărțite de polițiști, în special în comunele din Galați unde au fost înregistrate accidente rutiere în care au fost implicați căruțași sau bicicliști. Oamenii au primit bucuroși echipamentul și l-au îmbrăcat imediat.

Femeie: „Parcă zici că sunt de la poliție!”

Nu toți știau, însă, că purtarea vestelor reflectorizante pe timp de noapte este obligatorie, iar lipsa lor poate fi sancționată cu amendă.

Bărbat: „78 de ani n-am știut. Mă rog, stând la țară. Acuma știu, gata”.

Multe dintre accidentele în care au fost implicate astfel de vehicule ar fi putut fi evitate și prin aceste măsuri simple, spun polițiștii.

Ag. Oana Munteanu Hahui, purt de cuv al IPJ Galați: „În ultimii cinci ani, pe drumurile publice din județul Galați s-au înregistrat peste 3.500 de accidente rutiere, dintre care 773 au fost grave, fiind soldate cu pierderea a 214 vieți omenești și rănirea gravă a 645 persoane.”

3.500 de veste reflectorizante au fost cumpărate de Consiliul Județean Galați pentru această acțiune.

