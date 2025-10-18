Accident în lanț lângă Craiova. Cinci persoane au ajuns la spital după coliziunea a patru mașini

Cinci persoane au ajuns vineri la spital, după ce patru mașini s-au ciocnit, pe rând, aproape de Craiova.

Polițiștii au transmis că un șofer de 78 de ani din Caracal a pierdut controlul volanului și a ajuns pe contrasens, unde a provocat un accident în lanț, cu alte două autoturisme.

Din impact, vehiculul său a ricoșat pe sensul inițial de mers, unde s-a izbit de o altă mașină. Doi dintre șoferi și trei pasageri au suferit răni la mâini și la picioare și au fost preluați de echipajele de urgență.

Niciunul dintre conducătorii auto nu consumase alcool. Bărbatul de 78 de ani s-a ales cu dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.

