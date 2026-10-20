Anunțul a venit la scurt timp după ce Musk a criticat planul rivalului Anthropic de a aloca 5% din acțiuni unui fond de interes public, îndemnându-l să distribuie acțiunile direct publicului, arată Forbes.

Într-o postare pe X, Musk a scris: „Anul viitor, voi oferi fiecărui copil din America câte una dintre acțiunile mele SpaceX", adăugând că acesta va fi „prima dintr-o serie”. Cel mai bogat om din lume nu a oferit detalii despre momentul distribuirii în 2027, criteriile de eligibilitate sau modul în care le va transfera către milioane de copii americani.

Formularea „acțiunile mele SpaceX” sugerează că angajamentul provine din deținerile personale ale lui Musk, nu din acțiuni noi emise de companie. Anterior, președinta SpaceX, Gwynne Shotwell, și soțul ei s-au angajat să contribuie cu câte o acțiune SpaceX la conturile „Trump Accounts" a peste 2 milioane de copii americani. Luna trecută, Trezoreria a extins programul pentru a permite donații de acțiuni individuale, cu obligația de a le păstra cinci ani. Nu este clar dacă angajamentul lui Musk este legat de acest program.

Ce a spus Musk despre fondul public al Anthropic

Duminică, Anthropic a anunțat că va aloca cel puțin 5% din acțiuni unui nou fond de interes public. Musk a părut să critice mișcarea pe X: „Recomand să dați acțiunile direct publicului." Miliardarul și-a anunțat angajamentul circa 12 ore mai târziu.

Forbes estimează averea netă a lui Musk la 908,5 miliarde de dolari. Acțiunile SpaceX au crescut cu peste 1%, la 147,52 dolari, în ultimele tranzacții. Potrivit Census Bureau, 21,1% din cei aproximativ 341,8 milioane de locuitori ai SUA au sub 18 ani – în total circa 72,1 milioane. Dacă toți cei 72 de milioane ar primi o acțiune SpaceX, cadoul ar valora aproximativ 10,5 miliarde de dolari. Cifra recensământului include însă atât cetățeni, cât și non-cetățeni, iar Musk nu a precizat cine ar fi eligibil.