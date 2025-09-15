O femeie a murit, iar fiicele ei au fost rănite după ce mașina lor a fost lovită de un camion, în Suceava

15-09-2025 | 13:25
Tragedie pe DN2, în județul Suceava! O șoferiță în vârstă de 50 de ani a murit, iar cele trei fiice ale ei, două adolescente de 15 și 17 ani și o tânără de 21 de ani, au fost rănite după ce mașina în care se aflau a fost lovită de un camion.

Accidentul rutier a avut loc pe raza localitătii Pătrăuți. Potrivit polițiștilor, șoferul camionului a virat la stânga, fără să se asigure si a intrat în mașina care circula regulamentar. În urma impactului, ambele vehicule au ajuns la marginea drumului.

Echipajele medicale au preluat cele trei fete rănite și le-au dus la spitalul din Suceava. Două dintre ele sunt în stare gravă, spun medicii. Șoferul camionului a scăpat nevătămat.

Circulația în zonă a fost îngreunată în zonă, pe durata cercetărilor.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă.

Sursa: Pro TV

Etichete: suceava, accident,

Dată publicare: 15-09-2025 13:24

