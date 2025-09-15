O femeie a murit, iar fiicele ei au fost rănite după ce mașina lor a fost lovită de un camion, în Suceava

Tragedie pe DN2, în județul Suceava! O șoferiță în vârstă de 50 de ani a murit, iar cele trei fiice ale ei, două adolescente de 15 și 17 ani și o tânără de 21 de ani, au fost rănite după ce mașina în care se aflau a fost lovită de un camion.

Accidentul rutier a avut loc pe raza localitătii Pătrăuți. Potrivit polițiștilor, șoferul camionului a virat la stânga, fără să se asigure si a intrat în mașina care circula regulamentar. În urma impactului, ambele vehicule au ajuns la marginea drumului.

Echipajele medicale au preluat cele trei fete rănite și le-au dus la spitalul din Suceava. Două dintre ele sunt în stare gravă, spun medicii. Șoferul camionului a scăpat nevătămat.

Circulația în zonă a fost îngreunată în zonă, pe durata cercetărilor.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













