ISU Constanţa anunţă un accident rutier, cu 3 autoturisme, pe Autostrada Soarelui, direcţia spre Constanţa.

„S-au identificat două victime minore conştiente (5 ani sex feminin şi 16 ani sex masculin) din 9 persone implicate”, a transmis ISU Constanţa.

Victimele vor fi transportate împreună cu aparţinătorii la Cernavodă de către ambulantele SMURD şi SAJ.

Pe durata intervenţiei traficul a fost oprit, iar Centrul Infotrafic anunţă că în zonă s-a format coloană de autovehicule în direcţia către Constanţa de aproximativ 7 kilometri.