Potrivit Moldpres, Partidul Acţiune şi Solidaritate (PAS) a anunţat vineri că, la consultările de sâmbătă cu preşedinta Maia Sandu, va înainta candidatura omului de afaceri Vasile Tofan la postul de premier, notează și Agerpres.

Consultările au fost convocate după demisia premierului Alexandru Munteanu. Potrivit Constituţiei, după demisia prim-ministrului, guvernul exercita doar atribuţii de administrare a treburilor publice până la învestirea unui nou cabinet.

Preşedinta Maia Sandu a invitat vineri şi sâmbătă partidele parlamentare la discuţii. Partidele din opoziţie au boicotat consultările de vineri.

Vasile Tofan are la dispoziţie 15 zile pentru a-şi forma echipa şi programul de guvernare înainte de a merge în Parlament pentru a cere votul de încredere.

Principalul obiectiv pe care şi-l propune noul premier este încheierea negocierilor de aderare la UE în 2028.

Cine este Vasile Tofan

Numele lui Vasile Tofan pentru funcţia de premier a fost vehiculat şi în 2025, dar acesta a refuzat propunerea PAS de a deveni premier, spunând că a cerut "puţin timp" pentru a-şi pune în ordine afacerile. "Din păcate, acel timp nu era disponibil şi atunci s-a mers pe candidatura domnului (Alexandru) Munteanu", a explicat Tofan la un podcast.

În vârstă de 44 de ani, Vasile Tofan are studii la Erasmus University Rotterdam şi Harvard Business School şi vorbeşte fluent engleza, franceza, olandeza, ucraineana şi rusa.

Vasile Tofan este antreprenor şi cofondatorul Mişcării civice "Europa 2028". Conform informaţiilor publicate pe platforma Mişcării, Vasile Tofan este investitor prin Horizon Capital, fond cu circa 1,6 miliarde de dolari în administrare, axat pe Ucraina şi Republica Moldova.

A condus investiţii în companiile Purcari, Glass Container Company şi Maib.

Face parte din consiliile de administraţie ale AmCham Moldova, Startup Moldova şi Media Alternativa (TV8/1TV).

Anterior, a lucrat în consultanţă la Monitor Group şi în dezvoltare corporativă la Philips, în Amsterdam.

În timpul programului MBA, a fondat Ovia Health (achiziţionată ulterior de Labcorp).

Pe 4 iulie, la o zi după ce Alexandru Munteanu a anunţat în mod neaşteptat că demisionează, Tofan a vorbit despre 12 măsuri necesare pentru Republica Moldova, printre care reforma fiscală, asigurarea echităţii salariale în sectorul public, rescrierea Codului muncii şi majorarea tarifului la apă.