Cheltuielile Cancelariei premierului, comparativ 2024 – 2026. Unde au fost făcute cele mai mari reduceri

Stiri Politice
Data publicării:
Data actualizării:
Sedinta de guvern 26 iunie govro
Guvernul României

Şeful Cancelariei premierului Ilie Bolojan, Mihai Jurca, prezintă, sâmbătă, cheltuielile Cancelariei premierului, comparativ 2024 – 2026, şi precizează că, pe baza cheltuielilor liniare din primele şase luni, se estimează o reducere cu peste 48% în 2026.

autor
Stirileprotv

"Se vorbeşte mult, pe bună dreptate, despre nevoia unui guvern cu puteri depline. România are nevoie de el - pentru PNRR, pentru SAFE, pentru reformele care cer iniţiative legislative guvernamentale şi ordonanţe de urgenţă. Un guvern care administrează poate fi un bun administrator. Publicăm mai jos cifrele Cancelariei Prim-Ministrului, 2023 - mai 2026: cheltuieli totale, execuţie lunară, reduceri pe categorii. Sunt bani publici, iar judecata asupra lor aparţine celor care se uită pe grafice, nu celor care le-au produs", a scris, sâmbătă, pe Facebook, şeful Cancelariei premierului, Mihai Jurca, potrivit News.ro.

Potrivit datelor publicate de acesta, execuţia bugetară pentru 2024 a fost de 42,09 milioane lei. În 2025, execuţia a fost cu 23,7% mai mică decât în anul precedent, respectiv 32,13 milioane lei.

Pe baza datelor pentru prima parte a anului, datele pentru 2026 sunt estimate la 21,62 de milioane, o scădere de peste 48% faţă de 2024.

Principalele cheltuieli ale Cancelariei sunt salarii şi contribuţii, unde scăderea faţă de 2024 este estimată la - 34%, transport, scăderea fiind estimată la -87,6%, protocol - scădere de 52,2%. De asemenea, au scăzut cu peste 76% indemnizaţiile de detaşare şi delegare, cu peste 83% sumele pentru traduceri şi interpretări, dar şi cu 100% cheltuielile din fondul premierului.

"Suntem conştienţi de limite: o cancelarie nu e un minister şi sumele acestea sunt modeste la scara bugetului ţării. Dar chiar şi atunci când nu ai toate uneltele la îndemână, rămâne responsabilitatea de a face tot ce ţine de tine pentru promisiunea asumată: mai puţină risipă, mai puţine cheltuieli, mai multă eficienţă", a mai transmis Mihai Jurca.

Potrivit acestuia, "oamenii vor, pe bună dreptate, o schimbare de abordare: mai puţină propagandă politică, mai puţine poze şi postări, mai multă eficienţă şi rezultate".

Sursa: News.ro

Etichete: cancelarie, guvern, Mihai Jurca,

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