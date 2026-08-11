A urmat o explozie, iar bărbatul a fost aruncat pe geam de suflul deflagrației și a murit. Soția este acum arestată. Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional.

Faptele îngrozitoare s-au petrecut într-un bloc de locuințe din localitatea Alunu, județul Vâlcea. Cei doi locuiau la etajul trei și, zilele trecute, apartamentul lor a fost cuprins de flăcări, apoi s-a produs și o explozie.

Bărbatul nu a putut ieși din cameră, iar la un moment dat, suflul deflagrației l-a aruncat pe geam. El a murit pe loc la impactul cu solul, în timp ce femeia a fost găsită într-o altă cameră.

Lângă ea se aflau trei butelii goale și o a patra, încă plină cu gaz. În timpul cercetărilor care au urmat, anchetatorii au aflat că dezastrul a fost provocat chiar de femeie.

De altfel, vecinii povestesc că cei doi – ambii cu deficiențe de auz și vorbire – au mai avut conflicte, iar femeia de 51 de ani ar fi spus de mai multe ori că îl va omorî, însă nimeni nu a crezut-o.

Acum, ea a fost arestată preventiv pentru omor asupra unui membru de familie.