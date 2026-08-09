Poliţia a descoperit la faţa locului fragmente care par a fi ale unei drone de luptă, relatează News.ro.

Potrivit Inspectoratului General al Poliţiei (IGP), poliţia din Ştefan Vodă a fost sesizată duminică în jurul prânzului în legătură cu o explozie puternică, urmată de un incendiu de vegetaţie.

Forţele specializate care s-au deplasat la faţa locului au depistat fragmente ale ceea ce pare să fi fost o dronă de luptă, au comunicat reprezentanţii IGP. Potrivit instituţiei, nicio persoană nu a avut de suferit în urma căderii obiectului şi producerii incendiului, relatează NewsMaker.

Ulterior, Consiliul Raional Ştefan Vodă a publicat imagini de la faţa locului, precizând că, în urma incidentului, a izbucnit un incendiu de vegetaţie uscată şi mirişte, care a fost localizat şi lichidat de pompieri şi salvatori.

"În prezent, autorităţile continuă verificările pentru stabilirea circumstanţelor exacte ale incidentului, a naturii obiectului şi a eventualelor pagube produse. Recomandăm cetăţenilor să evite apropierea de zona securizată şi, în cazul identificării unor fragmente sau obiecte suspecte, să nu le atingă şi să informeze imediat serviciul 112", a transmis Consiliul Raional.

Incidentele cu drone căzute în Republica Moldova sunt destul de frecvente. Acum câteva zile au fost găsite fragmentele unei drone în raionul Cahul, în timp ce luna trecută o dronă cu 50 de kg de explozibil a căzut în raionul Căuşeni. Cu toate acestea, Moscova susţine că dronele căzute în R. Moldova sunt "ameninţări inexistente".