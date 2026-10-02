Accidentul a avut loc la intrarea în stația Bărăbanț, județul Alba, în zona macazurilor. Tânărul ar fi traversat în grabă calea ferată, moment în care a fost lovit în plin de trenul de marfă care circula pe direcția Simeria-Brașov.

Denisa Marinescu, medic Serviciul de Ambulanță Alba: „Am găsit o victimă a unui accident de tren cu leziuni incompatibile cu viața, posibil bărbat."

Anchetatorii spun că tânărul nu ar fi fost atent și, în plus, ar fi purtat pe cap o glugă voluminoasă, care i-ar fi redus vizibilitatea.

Andreea Alexe, purtător de cuvânt IPJ Alba: „Persoana ar fi intenționat să traverseze podul pe care este amplasată calea ferată, ar fi fost surprinsă și accidentată."

Polițiștii au deschis un dosar pentru ucidere din culpă și continuă cercetările.