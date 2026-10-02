De asemenea, vor fi ridicare restricțiile orare, iar autovehiculele grele vor putea circula prin oraș și pe timp de zi, nu doar seara ca până acum.

Consiliul General al Municipiului București a aprobat un nou regulament pentru circulația autovehiculelor și a utilajelor grele în oraș, începând de la 1 ianuarie 2027.

Taxe de acces

Documentul prevede împărțirea Bucureștiului în două zone de restricție, denumite Zona A și Zona B. Restricțiile ar urma să se aplice autovehiculelor și utilajelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 5 tone. Zona A este centrul orașului, iar zona B este restul orașului.

Taxele sunt în funcție de greutatea vehiculului și de zona în care acesta circulă.

În Zona A, tarifele sunt:

363 de lei/zi sau 3.147 de lei/lună pentru vehicule între 5 și 7,5 tone;

711 lei/zi sau 6.294 de lei/lună pentru vehicule între 7,5 și 12,5 tone;

1.421 de lei/zi sau 12.589 de lei/lună pentru vehicule între 12,5 și 16 tone;

2.133 de lei/zi sau 18.884 de lei/lună pentru vehicule între 16 și 22 de tone;

2.843 de lei/zi sau 25.179 de lei/lună pentru vehicule între 22 și 40 de tone;

3.534 de lei/zi sau 31.474 de lei/lună pentru vehiculele de peste 40 de tone.

În Zona B, taxele sunt mai mici, pornind de la 90 de lei pe zi pentru vehiculele între 5 și 7,5 tone și ajungând la 495 de lei pe zi pentru vehiculele de peste 40 de tone.

Taxele prevăzute în proiect sunt valabile până la 31 decembrie 2027. Începând din 2028, acestea ar urma să fie indexate anual cu rata inflației, dacă CGMB nu va stabili alte valori.

Prin noul regulament au crescut și amenzile pentru utilajele care intră în oraș fără autorizație și fără să plătească taxa, acum fiind cuprinse între 5.000 și 10.000 lei. Înainte erau cuprinse între 4.000 și 5.000 lei.

În document o altă noutate este lipsa restricțiilor orare pentru autovehiculele și utilajele cu masa totală maximă autorizată mai mare de 5 tone.

Cine este scutit de taxe

Proiectul prevede mai multe categorii de vehicule care ar urma să fie exceptate de la plata taxei.

Printre acestea se numără vehiculele instituțiilor care participă la intervenții sau misiuni urgente, vehiculele operatorilor de servicii publice folosite pentru remedierea avariilor la infrastructura tehnico-edilitară sau la rețeaua de transport public, precum și anumite vehicule ale instituțiilor și societăților aflate în subordinea sau coordonarea municipalității și a sectoarelor.

De asemenea, sunt prevăzute facilități pentru vehiculele cu propulsie pur electrică sau hibridă, pentru operatorii de salubrizare și deszăpezire și pentru anumite vehicule istorice.

O categorie distinctă o reprezintă utilajele și autovehiculele grele închiriate de Compania Municipală Energetica Servicii București pentru lucrările de reabilitare a sistemului de termoficare. Proiectul prevede exceptarea acestora de la plata taxei pe perioada contractului menționat în document.