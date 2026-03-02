Neculai Stanciu a transmis că este în imposibilitate de a-și mai realiza rubrica de modă din cadrul emisiunii „Vorbește lumea” de la PROTV.

„N-aș putea să spun că este ceva foarte dramatic, pentru că în momentul de față în Dubai nu este război propriu-zis. Ce s-a întâmplat, anumite bombardamente, așa-zise bombardamente pe care voi le-ați văzut în online sunt de fapt o interceptare a dronelor. Da, și sistemul aerian de protecție al Dubai-ului este destul de bine pus la punct și atunci sigur că s-au interceptat niște drone și au căzut pe aici, pe acolo au creat mici situații în care au a existat și foc, a existat și evacuări în anumite clădiri. Eu am venit aici cu job, am rămas aici din acest considerent” a explicat Neculai Stanciu.

Realizatorul de la „Vorbește lumea” spune că se simte în siguranță, cu singurul inconvenient că nu poate pleca spre România: „Sigur că se mai aud avioane de război, da, avioane militare, se mai întâmplă diverse chestii, bubuituri, da, n-avem de ales. Unul trece acum deasupra noastră da, totuși mă simt în siguranță. Singurul lucru care pot să vă spun așa că-mi creează teamă este faptul că momentan nu pot să plec de aici. Toate zborurile au fost anulate și treaba asta cumva îmi creează așa un disconfort, o teamă, o nesiguranță, dar în în egală măsură mă bazez că lucrurile se vor vor întâmpla așa cum trebuie și în câteva zile mă voi întoarce acasă. Ceea ce înseamnă că miercurea viitoare o să fiu la Vorbește Lumea și o să fac verdictul direct din platou. Ce pot să vă mai spun este faptul că cei care sunt aici și care nu au reușit sau n-au o putere financiară să-și continue cazarea, statul le-a oferit cazare, anumite hoteluri au fost implicate pentru a le oferi cazare, mâncare, transport. Dacă pentru că unii erau cazați în anumite zone așa-zise zone roșii din Dubai, am fost și eu într-o astfel de zonă, m-am mutat într-o într-o zonă mai mai safe, unde nu sunt puncte de interes”