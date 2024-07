A fost înregistrată o primă plângere penală împotriva profesorului Alfred Bulai. Un alt sociolog e în vizor

Între timp, conducerea SNSPA l-a suspendat pe profesorul Bulai din toate funcţiile deţinute, chiar dacă acesta a cerut să fie pensionat. Suspiciuni similare planează şi asupra unui alt sociolog din cadrul aceleiaşi instituţii de învăţământ. Trei fete au povestit pe reţele sociale cum respectivul le şantaja, în timp ce le făcea propuneri neruşinate.

O primă victimă a depus plângere la poliţie imediat după anunţarea deschiderii anchetei împotriva profesorului Bulai. O a doua va fi audiată miercuri.

Profesorul universitar doctor Alfred Bulai este anchetat penal de poliţiştii secţiei 1 sub coordonarea Parchetului Judecătoriei sector 1. Anchetatorii lucrează intens pentru a aduna probe în dosarul deschis pentru infracţiunea de folosirea abuzivă a funcţiei în scop sexual. În situaţia în care fapta este comisă, CA ÎN ACEST CAZ, de un cadru universitar împotriva unui student limita pedepsei adică 2 ani de închisoare se majorează cu o treime, iar dacă fapta a fost săvârşită în formă continuata se mai pot adăuga 3 ani de închisoare. Pană acum poliţiştii nu l-au audiat pe Alfred Bulai, dar au strâns date despre victime şi au convenit cu conducerea SNSPA ca toate informaţiile rezultate în urma anchetei interne să fie comunicate poliţiei.

Anchetatorii fac apel la toate posibilele victime ale abuzurilor profesorului SNSPA să depună plângere. Sesizările pot fi trimise şi online pe adresa de email a parchetului, iar identitatea autoarelor va fi protejată.

Simona Anghel, purtător de cuvânt: „Ministerul public încurajează orice persoană care deţine date relevante să contacteze organele judiciare. pentru respectarea vieţii private faţă de persoanele vulnerabile, pot fi luate o serie de măsuri prevăzute de lege cu scopul protejării identităţii.”

Între timp, senatul SNSPA a decis să-l suspende pe Bulai din toate activităţile didactice dar şi din funcţiile pe care le ocupa şi anume: Director al Departamentului de Sociologie al Facultăţii de Ştiinţe Politice, membru al Consiliului Facultăţii de Ştiinţe Politice şi de membru al senatului SNSPA.

Potrivit investigaţiei jurnalistiilor de la snoop, la întâlnirile fata în faţă cu Bulai care uneori degenerau, ajungeau toate studentele dar numai pe unele le-ar fi agresat. Acest lucru l-au sesizat şi experţii imediat după izbucnirea scandalului.

Elena Ungureanu, psiholog specialist: „Există nişte vulnerabilităţi. Constă într-un mediu de proveniență, dacă ne uităm, sunt persoane venite din provincie, care nu sunt aproape de părinţi. Nu au aproape tați, fraţi, care să le fie aproape. Ele au considerat că prin intermediul lui ar putea să crească profesional şi să aibă un aliat, doar că această dorinţă a profesorului de a le ajuta avea doar interese personale de ordin sexual, în momentul în care cineva încearcă să te manipuleze la acel nivel capacitatea ta de a conştientiza este foarte mică.”

În 2016, Centrul FILIA a strâns peste 600 de semnături de la studenți și profesori și a cerut universității politici mai bune pentru prevenirea și combaterea hărțuirii sexuale. Nu s-a întâmplat nimic. Acum, rectorul SNSPA spune că "urmează să se aprobe o anexă la Carta SNSPA, care să ofere și mai multe instrumente instituționale pentru a evita și a rezolva cu celeritate și în condițiile legii".

Liga Studenților din SNSPA: „Toate generațiile de studenți ştiu ce fel de profesor este Bulai, și de când sunt în SNSPA în fiecare an primesc mesaje de la studenții FSP în care îmi povestesc toate afirmațiile cu tentă sexuală şi pline de misoginism pe care le spune în cadrul cursurilor la care predă, lucru pe care l-am sesizat de fiecare dată conducerii." susţin şi tinerii din Liga studenţilor SNSPA.”

Un studiu realizat de aceeaşi asociaţie arată că în ultimii 5 ani au fost doar 14 sesizări către Comisia de Etică, în 52 de universități publice. Asta nu înseamnă că nu au existat mult mai multe cazuri, ci că universităţile duc lipsă de proceduri.

Cristina Praz, Centrul FILIA: „Foarte puţine menţionează ideea de hărţuire sexuală, să fie cuvântul său sintagma "hărţuire sexuală" scrisă, o mare parte nu oferă definiţie, tu ca studentă nu ştii ce faptă intră în definiţia hărțuirii. De cele mai multe ori sancţiunile sunt avertisment sau desfacerea contractului de muncă, dar desfacerea contractului este o măsură greu de implementat. Perioada de sesizare este mică, 3 luni, pe când tu ca studenţi ai nevoie de mai mult timp. Această lipsă se simte şi la nivelul Ministerului Educaţiei, în 2022 am strâns 3 mii de semnături pentru a implementa măsuri mai multe, le-am trimis la ME, dar nici acum nu am primit răspuns.”

Şi jurnaliștii organizației RISE project au încercat să arătate amploarea fenomenului agresiunilor sexuale din mediul academic. Au elaborat inclusiv o hartă pe care au centralizat numărul cazurilor din toată ţara. Peste 300 de victime au povestit cum au fost abuzate de profesori, iar cea mai mică dintre ele avea doar 7 ani.

Andrei Ciurcanu, reporter de investigații și președintele organizației RISE Project: „Dacă ne gândim la fenomen, acesta e doar vârful icebergului. Şocantă e şi atitudinea instituţiilor de învăţământ, pentru că nu ai cum, şi asta reiese din documentarea pe care am făcut-o, nu ai cum să nu ştii ce se întâmplă în şcoala ta. Au fost profesori care în ciuda dovezilor şi a dosarelor în instanţă şi-au continuat activitatea. Din cazurile noastre doar 10% au ajuns în instanţă şi majoritatea ajunse în instant s-au finalizat cu suspendare. Din nefericire, cazuistica analizată de noi, ne-a atras atenţia că din zona investigatorilor, ca să nu dau nume de instituiţii, nu exista neapărat o aplecare: hai domne că nu s-a întâmplat, te-a pișcat un pic de fund, ce ţi-a făcut? Ți-a dat o palmă? Într-o societate civilizată, gesturile astea nu ar trebui să existe.”

Suspiciuni de abuz sexual şi şantaj planează şi asupra unui alt cadru universitar de la SNSPA. Mai multe tinere au scris despre asta pe reţelele de socializare. Anchetatorii au însă nevoie că acuzaţiile să fie concretizate sub forma unor plângeri penale.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: