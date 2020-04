48 de muncitori egipteni și tunisieni, blocați în Sibiu după ce firma le-a suspendat contractele

48 de muncitori egipteni și tunisieni au rămas blocați în Sibiu după ce firma care i-a angajat a suspendat contractele de muncă.

Oamenii spun că nu și-au primit de aproape trei luni salariile, riscă să rămână fără locuință și nu se pot întoarce acasă. Deocamdată au mâncare zilnic de la Crucea Roșie și de la serviciul social din oraș.

Cetăţenii străini au fost angajaţi de o firmă din Bucureşti, care, la rândul ei, a încheiat un contract cu o societate din Sibiu. Oamenii, muncitori necalificaţi, au ajuns în oraş în urmă cu aproximativ două luni şi ajutau la demolarea unor clădiri vechi şi la construirea altora noi. Însă, odată cu decretarea stării de urgenţă, contractele lor au fost suspendate. Şi s-au trezit fără niciun sprijin.

"Fiecare dintre noi am plătit între 3000-4000 de euro, tunisienii au plătit 5000 de euro pentru o viză. Apoi am venit în România, am muncit 2 luni şi nu ne-am luat salariile. Familia mea din Egipt nu are niciun ban, de 3 luni de zile, stau fără niciun ban. Am fost la biroul de emigrări, la ambasadă, nu pot să ne ajute cu nimic legat de acest contract de muncă. Nu ne poate ajuta nimeni, am nevoie de salariul meu, de permisul de muncă, am plătit mulţi bani”, spune un bărbat.

Mulţi dintre cei 48 de muncitori din Egipt şi Tunisia nu vor deocamdată să se întoarcă acasă. Spun că au venit aici pentru a munci şi speră să facă asta în continuare - "De ce să mă întorc în Egipt? Am plătit 4000 de euro pentru viză şi de 3 luni suntem fără salariu. Să mă întorc după toate acestea în Egipt?! Să primesc banii investiţi, salariul restant şi mă întorc acasă. Să mă întorc în Egipt fără nimic, asta e imposibil."

Oamenii au reuşit să depună o sesizare la Inspectoratul Teritorial de Muncă Sibiu.

Radu Lucian, inspector şef adjunct ITM Sibiu: "Am constatat că firma respectivă îşi are sediul în Bucureşti, în acest sens, ITM Sibiu a redirecţionat acest document către ITM Bucureşti, care conform regulilor noastre va face un control la această societate când va fi posibil să facă acel control. Noi am constatat că aceşti cetăţeni erau înregistraţi în registrul electronic de evidenta a salariaţilor, parte dintre ei aveau contractele de muncă suspendate."

În plus, în curând, străinii vor fi nevoiţi să părăsească locuinţa în care stau în Sibiu, pentru că proprietarul le-a permis şederea acolo pentru o perioadă limitată.

Ambasada Egiptului în România a început demersurile pentru repatrierea muncitorilor, dar deocamdată nu a fost găsită o rezolvare imediată pentru că toate cursele aeriene către Egipt şi Tunisia sunt suspendate.