Procurorii DNA i-au acuzat că treceau cu vederea greșelile din trafic, ale șoferilor care livrau comenzi pentru localul respectiv. Și ar fi primit în schimb de mâncare, în special pizza.

Cei 15 polițiști ar fi primit drept mită, între 2019 și 2020, în jur de 100 de porții de mâncare, potrivit procurorilor DNA. Mai ales pizza, dar și ciorbe, crispy sau sosuri, comenzi care în mod normal costau în jur de 100 de lei fiecare, dar pe care oamenii legii nu le-ar fi plătit, conform DNA.

Cum funcționa acordul

Ar fi fost o înțelegere tacită între managerul restaurantului și biroul rutier, astfel încât dacă șoferii localului încălcau legea în trafic, să fie scutiți de consecințe.

„Conținutul acestei înțelegeri îl reprezenta acordarea unei protecții constante conducătorilor auto ai societății, respectiv favorizarea lor în activitatea de control rutier, în schimbul unor produse alimentare furnizate gratuit polițiștilor”

De exemplu, agenții de la rutieră se făceau că nu văd angajații restaurantului care circulau peste viteza legală, întorceau în locuri nepermise sau chiar nu aveau permis. În schimb, - se arată în documentul Tribunalului Iași, "după ce se plasau comenzile la pizzerie, acesteau erau trecute pe o masă de protocol, cu discount de 100%, după care ajungeau la lucrătorii poliţiei rutiere."

Ce pedeapsă au primit

Trei dintre cei 15 polițiști acuzați de luare de mită au fost condamnați la închisoare cu executare, fiecare câte aproape 4 ani.

Ceilalți au primit condamnare cu suspendare. În plus, și managerul restaurantului a fost condamnat la 4 ani de închisoare cu executare. Toți sunt nemultumiți și vor face apel, susțin avocații lor.

Dragomir Tomașeschi, avocat Baroul Iași: Clientul meu își susține nevinovăția a plătit produsele alimentare livrate. Mai mult, el este cel care le-a si făcut un dosar celor de la restaurantul, toți au avut explicații credibile.

Radu Irimia, avocat Baroul Iași: Clienții mei au declarat încă de la bun început că sunt nevinovați, afirmă că au plătit acea mâncare și toți inculpații au probat acest lucru prin diverse mijloace de probă. Ori prin înscrisuri, ori prin martori.

Avocatul managerului restaurantului a precizat pentru Știrile Pro TV că, deocamdată, refuză să comenteze decizia și că va reveni cu un punct de vedere la o soluție definitivă.

Nici IPJ Iași nu a dorit să ofere un punct de vedere despre acest caz. Biroul de presă al poliției a transmis că, în prezent, doar 8 polițiști din dosar mai lucrează în instituție. Ceilalți fie s-au pensionat, fie și-au dat demisia.