Cameron Bopp, reporter: „O taxă suplimentară de 200 de dolari pe lună dacă lucrați de acasă. Ce părere aveți despre asta?”

Locuitor: „Mi se pare ridicol. N-am auzit niciodată de așa ceva. E o nebunie”.

Într-adevăr, este o idee greu de acceptat de cei aflați în căutarea unei proprietăți de închiriat, într-o zonă din California unde chiriile trec de 2.000 de dolari pe lună. Suma este chiar mai mare în cazul acestei case noi, oferită spre închiriere cu 3.250 de dolari. Iar dacă chiriașul lucrează de acasă, se adaugă cei 200 de dolari.

Locuitor: „Foarte lacom acest proprietar, aș spune”.

Deja chiriile din regiunea East Bay sunt cu 81 la sută mai mari decât media Statelor Unite. Prin urmare, taxa „work from home” a provocat indignare în rândul celor care au văzut anunțul.

Locuitor: „Nu înțeleg cum ar putea să știe proprietarul că lucrez de acasă. Adică aș fi forțat să declar acest lucru?”

Derek Barnes, reprezentant agenție imobiliară: „Este ca o taxă pentru recuperarea costurilor utilităților sau o taxă pentru conservarea mediului”.

Chiria include și utilitățile, prin urmare, taxa ia în calcul o creștere a consumului de electricitate și apă.

În cazul în care și altor proprietari le vine ideea de a implementa un astfel de tarif, tinerii au o singură soluție.