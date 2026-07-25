Călătorii din tren nu au avut nevoie de îngrijiri medicale. Din informaţiile preliminare furnizate de către reprezentanţii CFR, mecanicul locomotivei a observat persoana pe calea ferată şi a emis semnale acustice, însă aceasta nu a reacţionat. Anchetatorii urmează să stabilească Împrejurările exacte în care s-a produs evenimentul, scrie News.ro.

Potrivit Inspectoratului pentru situaţii de Urgenţă Iaşi, sâmbătă, în urma unui apel primit prin Sistemul Naţional Unic pentru Apeluri de Urgenţă 112, în Dispeceratul Integrat ISU – SMURD – SAJ Iaşi a fost anunţat un accident feroviar produs pe raza comunei Mirceşti, în apropierea municipiului Paşcani, unde trenul IR 1653 Bucureşti Nord – Suceava a surprins şi accidentat o persoană aflată pe calea ferată.

Pentru gestionarea situaţiei de urgenţă au fost mobilizate o autospecială de stingere cu apă şi spumă, dotată cu modul de descarcerare şi acordarea primului ajutor, precum şi un echipaj de prim ajutor calificat (EPA) din cadrul Secţiei de Pompieri Paşcani, în cooperare cu un echipaj al Serviciului de Ambulanţă Judeţean Iaşi.

„La sosirea forţelor de intervenţie, victima prezenta leziuni incompatibile cu viaţa, decesul fiind constatat la faţa locului. Concomitent, echipajele au verificat starea persoanelor aflate în tren, pentru a identifica eventuali pasageri care ar fi avut nevoie de asistenţă medicală sau sprijin. În urma evaluării, niciun pasager nu a necesitat îngrijiri medicale”, precizează sursa citată.

Din informaţiile preliminare furnizate de reprezentanţii CFR, mecanicul locomotivei a observat persoana aflată pe calea ferată şi a emis semnale acustice, însă aceasta nu a reacţionat. Împrejurările exacte în care s-a produs evenimentul urmează să fie stabilite de organele abilitate.

După finalizarea misiunii şi a verificărilor specifice, echipajele Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Mihail Sturdza” al Judeţului Iaşi s-au retras la bază, cazul rămânând în atenţia autorităţilor competente pentru cercetări.