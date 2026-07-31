Oamenii sunt nevoiți să caute surse sigure, ca să nu se îmbolnăvească.

Doar două dintre cele 13 izvoare publice din județul Maramureș verificate au apă bună pentru consum. Pentru restul au fost identificate depășiri ale parametrilor microbiologici.

Rodica Bene, director DSP Maramureș: „Problema, în cea mai mare parte, sunt bacteriile coliforme. Acestea sunt datorate secetei, ploilor abundente și vegetației. Autoritățile au obligația să informeze populația și să ia măsurile necesare, în cel mai scurt timp posibil, pentru igienizarea locului.”

Primăriile au început igienizarea izvoarelor

La Recea, primăria a început curățarea izvoarelor și susține că a avertizat oamenii că apa nu este potabilă.

Ardelean Vasile, primar Recea: „Am luat măsuri împreună cu DSP. Există pericol maxim pentru apariția unor boli, astfel încât noi suntem primii interesați ca populația să fie în siguranță și apa să fie de calitate.”

Și la Baia Sprie au fost puse afișe, ca oamenii să nu bea apă din izvoarele cu probleme.

Viceprimarul spune însă că aceste avertismente sunt adesea rupte de trecători.

Reporter: „Ați lipit și un afiș?”

Sarkozi Istvan, viceprimar Baia Sprie: „Da, dar întotdeauna ni-l îndepărtează cineva. Noi îl afișăm, facem poze să avem ca dovadă, dar periodic tot dispare. Este a treia oară când îl afișăm săptămâna aceasta.”

Cu toate avertismentele, mulți localnici continuă să ia apă de la izvoare.

Reprezentanții DSP recomandă populației să nu consume apă din izvoarele declarate neconforme până la finalizarea lucrărilor de igienizare și până când noile analize vor confirma că apa este din nou potabilă.