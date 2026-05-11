DSP Arad a constatat că nu au existat germeni care să producă toxiinfecţie alimentară.

Reprezentanţii instituţiei au transmis, luni, la solicitarea AGERPRES, că probele analizate în ancheta epidemiologică sunt conforme.

"Conform anchetei epidemiologice efectuată de DSP Arad - Departamentul de Supraveghere în Sănătate Publică Arad şi urmare a efectuării analizelor de laborator de către Laboratorul DSP Arad şi Laboratorul ANSVSA Arad, nu au fost identificaţi germeni care să producă toxiinfecţie alimentară, toate probele sunt conforme", a transmis DSP.

Pe 23 aprilie, şi reprezentanţii Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor declaraseră că au finalizat analizele şi nu au obţinut indicii privind sursa problemelor digestive apărute la cei 27 de sportivi.

Instituţia luase atunci decizia de a permite redeschiderea restaurantului, a cărui activitate fusese suspendată în seara în care sportivii au ajuns la spital.

În 18 aprilie, 25 de copii cu vârste între 13 şi 16 ani, membri ai unei echipe de fotbal de juniori din Bucureşti, dar şi doi adulţi, antrenorii acestora, au ajuns la Urgenţe în Arad, cu simptome specifice toxiinfecţiei alimentare. Pacienţii au relatat că au mâncat, cu o seară înainte, la un restaurant din Arad, iar în cursul nopţii au început să se simtă rău. Toţi cei 27 au primit tratament, iar după câteva ore au fost lăsaţi să plece din spital.

În aceeaşi seară, prefectul judeţului, Mihai Paşca, a anunţat că a fost suspendată activitatea restaurantului. El spunea că au fost descoperite "probleme serioase în respectarea normelor".

Totodată, prefectul a transmis că au fost aplicate două amenzi localului, de 22.000 de lei şi de 25.000 de lei.