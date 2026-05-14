Acestea au confirmat prezenţa bacteriei Salmonella enterica grup C la pacienţi şi a stafilococului auriu la angajaţi.

Purtătorul de cuvânt al DSP Iaşi, Marius Voicescu, a anunţat că rezultatele coproculturilor pentru primii trei pacienţi internaţi la Spitalul de Boli Infecţioase Iaşi sunt pozitive pentru Salmonella enterica grup C.

Totodată, în urma analizării a şase probe de exudat nazal recoltate de la personalul angajat la hotelul în care a avut loc evenimentul, patru rezultate au fost negative, iar două au ieşit pozitive pentru Staphylococcus aureus.

Probe suplimentare în analiză, rezultatele finale urmează să fie comunicate la începutul săptămânii viitoare

Reprezentantul DSP Iaşi precizează că alte probe recoltate în cadrul anchetei epidemiologice - inclusiv probe de alimente, apă şi sanitaţie - sunt încă în lucru în laborator, iar rezultatele complete vor fi anunţate la începutul săptămânii viitoare.

"Ancheta epidemiologică a fost declanşată după sesizarea transmisă de medicul de gardă al Spitalului de Boli Infecţioase Iaşi. Echipele DSP au identificat consumatorii prezenţi la eveniment şi au colectat informaţii despre alimentele consumate şi simptomele apărute. Persoanele simptomatice aflate la domiciliu prezintă, în acest moment, forme uşoare sau simptome în remisie, spontan ori sub tratament. Ancheta epidemiologică este în desfăşurare, iar măsurile finale vor fi stabilite după centralizarea tuturor rezultatelor de laborator şi a datelor obţinute în anchetă", a precizat purtătorul de cuvânt Marius Voicescu.

DSP Iaşi a anunţat, miercuri, că a demarat o anchetă după ce mai multe persoane ar fi suferit de toxiinfecţii alimentare în urma participării la o nuntă organizată la sfârşitul săptămânii trecute la hotel de la intrarea în municipiul Iaşi.

Potrivit reprezentanţilor DSP, până în prezent la Spitalul de Boli Infecţioase Iaşi, precum şi în spitale din Râmnicu Sărat, Huşi, Braşov sunt internate 14 persoane, iar alte 33 prezintă simptome şi se află la domiciliu.