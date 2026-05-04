S-au produs, din păcate, și accidente în aceste zile, soldate cu doi morți și zeci de răniți.

Autostrăzile au fost supravegheate la sol cu ajutorul radarelor, dar și din aer, cu elicopterele, în acest weekend prelungit. Pe cele mai circulate șosele din țară, polițiștii au făcut numeroase filtre de control.

Corespondent Știrile PRO TV: „Cei care nu au respectat legea au plătit. Peste 2.200 de șoferi au rămas fără permis în doar patru zile, după ce au fost opriți de polițiștii din toată țara. Cele mai multe permise au fost reținute pentru conducerea sub influența alcoolului, viteza excesivă și vorbim aici, în unele cazuri de peste 200 de km/oră, dar și pentru conducerea sub influența substanțelor interzise.”

Accidente grave în minivacanța de 1 Mai

Tot în aceste zile, zeci de persoane au fost rănite și două și-au pierdut viața în urma accidentelor rutiere.

Duminică, la prânz, pe Autostrada A3 în Prahova, traficul a fost întrerupt din cauza unui accident în lanț cu 7 mașini.

Iar pe DN1, în zona stațiunii Predeal, a fost nevoie de intervenția echipajelor SMURD după ce un șofer ar fi pierdut controlul volanului într-o curbă și a provocat un accident.

Octavian Dan, purtător de cuvânt IGPR: „Polițiștii au intervenit la peste zece mii de evenimente sesizate de cetățeni. De asemenea, în urma neregulilor constatate în teren au aplicat aproximativ 37 de mii de sancțiuni contravenționale, majoritatea dintre acestea fiind la regimul rutier. Au fost retrase aproximativ 1800 de certificate de înmatriculare.”

Pe anumite tronsoane, în special la munte, unde s-au format coloane de mașini, polițiștii au fost nevoiți să devieze traficul pe rute alternative.