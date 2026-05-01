Imprudenții sunt urmăriți și din aer.

Corespondent Știrile PRO TV: „În această dimineață, în jurul orei nouă, pe autostrada A2, un echipaj de poliție ar fi observat ceva suspect în felul în care conducea un șofer, așa că i-a făcut semn să oprească. S-a întâmplat la kilometrul 193, pe sensul de mers către Constanța. Șoferul însă a ignorat semnalele polițiștilor și a continuat să accelereze. Așadar, în sprijin a fost cerut un echipaj al Inspectoratului General de Aviație pentru a-l urmări, iar după ce au fost transmise informații în timp real, peste aproape 3 km, șoferul a fost prins de către un alt echipaj de poliție.

La volan se afla un tânăr de 19 ani din București, care mergea în Vama Veche și se pare că a avut un motiv pentru care nu a oprit inițial la semnalele polițiștilor. Rezultatele aparatului etilotest au indicat o valoare de 0,53 mg/l alcool pur în aerul expirat. Și nu este singurul caz. În ultimele 24 de ore, 500 de șoferi au rămas fără permise de conducere, iar alți aproape 8.000 s-au ales cu amenzi pentru diferite abateri, în urma filtrelor făcute de polițiști în toată țara.”