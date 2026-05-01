Măsura a fost introdusă de Luca Salvetti, primarul orașului Livorno, situat pe coasta Toscanei, după ce locuitorii s-au plâns de mirosul de urină de câine, în special în parcuri și în zonele de joacă pentru copii.

Astfel, proprietarii de câini vor fi obligați să aibă la ei sticle cu apă și pulverizatoare pentru a curăța trotuarele, băncile și chiar roțile mașinilor și scuterelor parcate.

De asemenea, este interzis ca animalele de companie să urineze lângă uși și ferestre, în special în apropierea intrărilor în magazine, birouri și locuințe.

Argumentele autorităților locale

Consiliul orașului a transmis într-un comunicat că: „Spațiile publice sunt proprietate comunitară care trebuie protejată pentru a asigura decența, igiena și calitatea vieții urbane.”

Autoritățile au precizat că măsura vine ca răspuns la: „Numeroase sesizări din partea locuitorilor care subliniază disconfortul cauzat de mirosurile neplăcute și problemele de sănătate și igienă rezultate din prezența deșeurilor animale lichide în spațiile destinate socializării adulților și copiilor.”

Oficialii au mai argumentat că decizia este necesară din cauza creșterii semnificative a numărului de animale de companie, în special a câinilor.

Măsura se va aplica oricărei persoane care plimbă un câine, fie proprietar, fie persoană care are grijă de animal, și va fi valabilă între 20 mai și 31 octombrie, perioadă considerată cea mai problematică din cauza temperaturilor ridicate și a precipitațiilor reduse.

Cei care nu respectă regulile riscă amenzi cuprinse între 25 și 500 de euro (aproximativ 21–425 de lire sterline).

Reguli deja existente și controale

Reguli similare sunt deja în vigoare în Livorno privind excrementele de câine, iar stăpânii sunt obligați să aibă la ei echipament pentru strângerea acestora. Autoritățile pot efectua controale aleatorii pentru a verifica respectarea regulilor.

În septembrie anul trecut, autoritățile din Bolzano au stârnit controverse în rândul organizațiilor pentru protecția animalelor după ce au propus o taxă de 1,50 euro pe noapte pentru câinii turiștilor și 100 de euro pe an pentru câinii rezidenților. Veniturile urmau să fie folosite pentru curățarea străzilor de deșeuri animale.