Disponibil pe noile modele Bigster și Duster, sistemul tribrid dezvoltă 150 de cai putere și promite o autonomie impresionantă: până la 1.500 de kilometri, prin combinarea unui rezervor plin de benzină cu unul plin de GPL, fiecare având o capacitate de 50 de litri. Dar poate cel mai atractiv detaliu este posibilitatea de a rula în mod electric până la 60% din timp în oraș, potrivit testelor interne ale producătorului.

Patru avantaje majore sunt evidențiate de Dacia pentru această tehnologie, conform informațiilor oficiale publicate pe situl propriu. În primul rând, costurile de carburant se reduc cu până la 40%, o economie semnificativă mai ales în contextul prețurilor actuale – GPL-ul costă în România 4.611 lei, comparativ cu 9.495 lei pentru benzină. Apoi, autonomia de 1.500 de kilometri elimină grija realimentării frecvente. Impactul asupra mediului este, de asemenea, redus, cu până la 10% mai puține emisii de CO₂ în modul 4x4 față de o versiune echivalentă pe benzină. Iar transmisia automată promite o „conducere lină și dinamică"- promite Dacia.

Cum funcționeaza sistemul „tribrid”

Cum funcționează cele trei surse de energie? Motorul electric, cu o putere de până la 31 CP pe puntea spate, intervine în principal în modul 4x4, în ambuteiaje și în oraș. Prin frânarea regenerativă, vehiculul poate rula 100% electric până la 60% din timp în condiții de condus urban, ceea ce se traduce printr-un consum redus de combustibil și confort sporit.

Motorizarea tribrid este proiectată să se adapteze tuturor nevoilor: în oraș oferă o cursă lină și liniștită, pe drum asigură autonomie și o capacitate de remorcare de până la 1.500 kg, iar în situații dificile – zăpadă, gheață sau noroi – tracțiunea integrală oferă confort și siguranță.