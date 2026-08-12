Automobilul poate fi achiziţionat la preţuri care încep de la 19.700 euro (TVA inclus) pentru versiunea expression şi ajung până la 20.700 euro (TVA inclus) în cazul versiunii journey. Tehnologia hybrid 155 permite rularea în oraş până la 80% din timp în mod 100% electric, iar pornirea se face întotdeauna în regim electric, precizează oficialii companiei, relatează News.ro.

"Începând cu 12 august, Dacia deschide comenzile pentru Sandero echipat cu motorizarea hybrid 155 CP pe piaţa din România. Sandero beneficiază pentru prima dată de o versiune electrificată, completând astfel oferta de motorizări a unuia dintre cele mai populare modele ale mărcii. Sandero hybrid 155 este disponibil în România începând de la 19.700 euro (TVA inclus) pentru versiunea expression şi de la 20.700 euro (TVA inclus) pentru versiunea journey", se arată într-un comunicat al producătorului român de autovehicule.

Sandero Hybrid 155 poate fi cumpărat mai ieftin prin Dacia Credit

Reprezentanţii companiei precizează că, prin finanţarea de tip leasing financiar oferită prin Dacia Credit şi aplicarea reducerii de marketing Sandero expression hybrid 155 poate fi achiziţionat de la 18.740 euro (TVA inclus), în timp ce Sandero journey hybrid 155 porneşte de la 19.540 euro (TVA inclus).

Reducerea Dacia Credit este în valoare de 660 euro pentru Logan, Sandero, Sandero Stepway şi Jogger şi în valoare de 300 euro pentru echiparea expression hybrid 155, respectiv 500 de euro pentru echiparea journey hybrid 155, valabile în luna august.

Potrivit companiei, nivelul de echipare expression oferă un nivel ridicat de confort şi tehnologie, incluzând, printre altele, sistem multimedia cu ecran tactil de 10" şi instrumentar de bord digital de 7", iar nivelul de echipare journey completează oferta cu echipamente suplimentare orientate spre confort şi versatilitate, precum climatizare automată, sistem de acces "mâini libere", cameră video pentru marşarier şi sisteme extinse de asistenţă la condus.

"Motorizarea hybrid 155 combină un motor pe benzină de 1,8 l cu 4 cilindri (109 CP), două motoare electrice (un motor de 50 CP şi un starter/generator de înaltă tensiune), o baterie de 1,4 kWh (230 V) şi o cutie de viteze automată electrificată. Aceasta dispune de 4 trepte dedicate motorului termic şi 2 pentru propulsia electrică - o tehnologie posibilă datorită absenţei ambreiajului", se arată în comunicat.

Cu o putere totală de 155 CP şi un cuplu de 170 Nm, noua motorizare, asociată cu o cutie automată eficientă, oferă o experienţă de condus eficientă şi confortabilă, susţin oficialii companiei, care adaugă că tehnologia hybrid 155 permite rularea în oraş până la 80% din timp în mod 100% electric. De asemenea, pornirea se face întotdeauna în regim electric.

Clienţii vor putea comanda Dacia Sandero hybrid 155 şi online, precizează oficialii companiei.

Sandero este unul dintre cele mai populare modele ale mărcii, fiind cea mai vândută maşină nouă în Europa în 2024 şi 2025.