Verdict după 27.000 km: ”Curajoasa mea Dacia!”. Englezii își scot pălăria în fața Bigster: ”Singura mașină de care ai nevoie”

Englezii de la Autocar, reperul mondial în jurnalismul auto, s-au declarat încântați de Dacia Bigster, pe care o consideră, după o testare intensivă, pe o distanță de peste 27.000 de kilometri, drept ”singura mașină de care ai nevoie”.

Publicația britanică Autocar, cea mai veche revistă auto din lume și reperul mondial în jurnalismul auto, înfățișează Dacia Bigster într-una dintre cele mai elogioase prezentări făcute până acum mașinii românești, din toată media de peste hotare. Iar specialiștii de la Autocar nu au făcut asta doar din consultarea vreunui catalog al mașinii, ci după ce au condus-o pe o distanță de peste 27.000 de kilometri. Concluzia este spectaculoasă: Dacia Bigster este singura mașină de care ai nevoie. Cât de bun este, în realitate, noul SUV-fanion de la Dacia și este acesta mai bun decât Duster? – este întrebarea de la care a pornit testarea mașinii românești. Prezentăm în continuare recenzia jurnalistului britanic, așa cum a apărut ea în Autocar . Recomandări Video Un urs a fost filmat în timp ce devasta o mașină pe Transfăgărășan. ...

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Sursa foto: Autocar De fapt, acesta este unul dintre principalele motive pentru care mașinile Dacia sunt atât de ieftine: toate sunt extrem de asemănătoare de la linia geamurilor în jos, folosind numeroase componente verificate în timp (sau, dacă vrei să fii malițios, „învechite”) provenite din cadrul Grupului Renault. Și, într-adevăr, prețul este mic. Nicio versiune a modelului Bigster nu va costa mai mult de 35.000 euro în echiparea standard, ceea ce este remarcabil dacă ne uităm la rivalii săi. Nissan Qashqai? Pornește de la 35.000 de lire pentru varianta de bază. Kia Sportage? Același preț pentru cea mai simplă echipare. Skoda Kodiaq? Acesta costă cu 5.800 de euro în plus. De fapt, poți cumpăra un Bigster începând de la doar 29.000 de euro, un preț comparabil cu cel al unui Vauxhall Astra. Modelul nostru este versiunea de mijloc, „Journey”, cu un preț de puțin peste 35.000 de euro, incluzând dotările opționale și cel mai nou sistem de propulsie hibrid de 1,8 litri. Motorul cu patru cilindri dezvoltă 106 CP și un cuplu de 129 lb-ft, iar motorul electric – alimentat de o baterie de 1,4 kWh – adaugă încă 50 CP și 151 lb-ft; toate acestea asigură o accelerație de la 0 la 100 km/h în 9,4 secunde. Totul este cuplat la o transmisie fără ambreiaj (cu patru trepte pentru motorul termic cu patru cilindri și încă două pentru cel electric), care funcționează împreună cu un al doilea motor; acesta din urmă îndeplinește și rolul de demaror integrat, atât pentru pornirea motorului, cât și pentru sincronizarea turațiilor în vederea schimbării treptelor fără ambreiaj. Așadar, din punct de vedere tehnic, soluția este mai degrabă interesantă decât revoluționară, dar nu-i așa că arată excelent la exterior? Dacia Bigster - aer reconfortant, ”de școală veche” Are un aer reconfortant, de „școală veche”. În timp ce majoritatea producătorilor par să fi optat pentru linii fluide și benzi luminoase uriașe (un stil, în opinia mea, universal mediocru), Dacia a ales abordarea opusă, mizând pe panouri cu forme robuste și un design foarte angular. Amintește de modelul Panda 4x4 creat de Giorgetto Giugiaro în anii '80 și, într-o lume în care nimic altceva nu arată la fel, ideea mi se pare excelentă. Motivul luminos cu linii unghiulare specific Dacia funcționează excelent în acest caz; îmi plac în mod deosebit stopurile care se prelungesc pe laterale și se divid elegant pentru a integra semnalizatoarele. Un alt element stilat, dar și practic, este protecția robustă a caroseriei – o soluție care pe multe mașini pare inestetică, dar care pe Bigster este integrată armonios. Aceasta acoperă zonele cele mai expuse riscului de zgâriere pe drumurile înguste, înconjurând pasajele roților și părțile inferioare ale barelor de protecție și ale portierelor – un detaliu care amintește, din nou, de Panda 4x4. La fel ca acel model, mașina are proporții foarte reușite în realitate: este lungă și înaltă, dar surprinzător de îngustă în comparație cu rivalele sale. S-ar putea să vă temeți că Bigster-ul amintește de acele mașini americane uriașe din anii '80 – masive la exterior, dar cu o organizare deficitară a spațiului interior. Din fericire, nu este cazul aici. Portbagajul, în special, este imens: nu doar o pisică, ci și un tigru s-ar putea roti în voie în el. Oferă un volum de 612 litri cu scaunele în poziție normală – cu aproape 100 de litri mai mult decât cea mai spațioasă versiune a micului, dar puternicului Duster – și un spațiu vast, de-a dreptul cavernos, de 1.977 de litri atunci când acestea sunt rabatate.

Sursa foto: Dacia Există chiar și loc pentru o roată de rezervă de dimensiuni reduse sub podeaua portbagajului – un element care lipsește, în mod frustrant, de pe multe mașini moderne. Și interiorul este destul de plăcut. Sigur, există câteva detalii care poate nu sunt atât de rafinate pe cât v-ați dori – cum ar fi materialul scaunelor și numeroasele elemente din plastic simplu, care par puțin ieftine. Totuși, Bigster-ul recuperează teren la capitolul imagine datorită unor inserții argintii care creează un contrast vizual important. ”Primești multe dotări pentru banii plătiți” Îmi place mult consola centrală masivă, care creează o separare plăcută între șofer și pasager, servind totodată drept loc comod pentru a-ți sprijini cotul în timp ce conduci și oferind spațiu pentru o ladă frigorifică integrată. Trebuie să recunosc că primești multe dotări pentru banii plătiți. În cazul mașinii noastre, echipată în varianta „Journey”, există o multitudine de dotări axate pe confort, pe lângă acea ladă frigorifică: scaunele din față și volanul sunt încălzite, mașina dispune de un sistem audio 3D cu șase difuzoare, iar hayonul este acționat electric. La exterior, mașina se remarcă prin plafonul negru – care îi conferă un aspect vizual ceva mai puțin înalt –, geamurile fumurii și jantele de 19 inch cu un design atractiv. Personal, aș fi preferat niște jante din tablă albă, pe 16 inch, dar, până la urmă, nu poți le avea pe toate. La prima vedere, sunt impresionat: Bigster își propune să găsească acel echilibru între accesibilitate și plăcerea utilizării, pe care multe mașini pur și simplu nu reușesc să-l atingă. Câteva mii de mile parcurse ar trebui să dezvăluie dacă avem de-a face cu o excepție rară de la regulă. Actualizarea 2: Volanul încălzit care face ce vrea el M-am bucurat enorm când am descoperit că Bigster are volan încălzit, dar se pare că nu prea îi place ideea să-l folosesc prea des; de multe ori, pur și simplu nu pornește la o singură apăsare, așa cum ar trebui. Recordul meu negativ este de șase apăsări, dar trei sunt o situație destul de obișnuită, iar cinci nu sunt nici ele o raritate. O altă inovație Dacia pentru reducerea costurilor? Nu, doar o defecțiune enervantă. Distanța parcursă: 2.700 kilometri Actualizarea 3: Drumurile lungi cu Bigster demonstrează evoluția mărcii Dacia Am supus mașina unui test de foc încă de la început, parcurgând distanțe mari imediat ce am intrat în posesia ei. La nici trei săptămâni de când am început să o conduc, am avut o săptămână extrem de solicitantă, cu un volum de condus specific celor mai intense perioade din această meserie. Luni, am plecat de acasă, din Swansea, spre coasta comitatului Dorset, oprindu-mă la fabulosul Muzeu Auto Atwell-Wilson din Calne; a doua zi am mers la Goodwood, după care am făcut un drum lung până la Ely, în Cambridgeshire. Miercuri dimineața am colindat zonele rurale din Norfolk, vizitând câteva ateliere auto la est de Norwich, apoi am condus până în North Yorkshire Moors în cursul aceleiași zile, revenind la Swansea joi seara. În total, vorbim despre aproximativ 1.500 kilometri – nu e chiar o fugă până la magazin, nici măcar după standardele mele de rulaj intens. Având experiența unor săptămâni similare în trecut, știam că această perioadă va fi decisivă pentru părerea mea despre mașină. Secretul pentru a nu-ți pierde mințile în astfel de expediții cu kilometraj uriaș este să te afli la volanul unei mașini care îți oferă o stare de relaxare deplină: distanțele mari necesită un nivel minim de disconfort. Din fericire, Bigster s-a dovedit a fi pe deplin la înălțimea așteptărilor. Izolarea fonică este mult mai bună decât te-ai aștepta, mai ales în comparație cu modelele Dacia din trecut. Mă temeam că voi retrăi experiența unei călătorii dus-întors de aproximativ 1.450 km din Dorset până în Scoția, făcută cu un Jogger în urmă cu ceva timp, când zgomotul asurzitor de rulare m-a scos pur și simplu din sărite.

Sursa foto: Autocar Poate că spațiul mai restrâns din Bigster lasă mai puțin loc pentru propagarea zgomotului sau poate este rezultatul materialelor fonoabsorbante suplimentare și al geamurilor cu izolare acustică, dar cert este că habitaclul oferă o atmosferă mult mai plăcută în călătoriile lungi. Nu este o liniște deplină, desigur, dar nivelul este mai mult decât satisfăcător pentru majoritatea oamenilor. Și, oricând poți mări volumul sistemului audio, care este surprinzător de bun... Scaunele tapițate cu material textil sunt destul de confortabile – în special cotierele –, direcția se simte precisă și stabilă la viteze de autostradă, iar rezervorul de 50 de litri îți permite să parcurgi lejer peste 800 km cu un singur plin. Îmi este greu să găsesc cusur comportamentului lui Bigster pe autostradă; sper să se dovedească la fel de reușit și în celelalte privințe. Rulaj: 3.178 kilometri Actualizarea 4: Portbagajul generos, un vis pentru fotografi Portbagajul lui Bigster este într-adevăr remarcabil de mare, având în vedere dimensiunile relativ rezonabile ale mașinii. De fapt, este atât de spațios încât, dacă aș avea un punct de ancorare, nici nu ar trebui să rabatez bancheta din spate atunci când mă instalez pentru a fotografia alte mașini din mers. Plafonul înalt îmi permite, de asemenea, să stau cu spatele drept – un detaliu mai rar întâlnit decât ai putea crede. Rulaj: 5.127 kilometri Actualizarea 5: Îngust și cu forme rectangulare – și cu atât mai bine Totul devine tot mai mare în ziua de azi, nu-i așa? Fie că e vorba de facturi, burgeri sau mașini, dimensiunile cresc într-un ritm uluitor. Rar trece o zi fără să rămân uimit văzând un vehicul pe care îl consideram de talie medie ocupând toate cele patru colțuri ale unui loc de parcare britanic. Să privești pe cineva încercând să parcheze o mașină precum Audi Q5 a devenit o experiență bizar de fascinantă. Partea cu adevărat distractivă vine însă imediat după parcare, când șoferul coboară din vehicul. Într-o lume a mașinilor lungi, dotate cu portiere și mai lungi, manevra necesită o agilitate demnă de contorsioniștii de la Cirque du Soleil. Cum rezolvi această problemă? În opinia mea, nu prin mărirea locurilor de parcare. Asta ar duce doar la apariția unor mașini și mai mari și la reducerea și mai drastică a numărului de locuri utilizabile. În schimb, trebuie să maximizezi spațiul disponibil într-un mod mai eficient – ​​un capitol la care Bigster se dovedește a excela. Principalul motiv pentru acest lucru este același care îi asigură și prețul atractiv: faptul că este construit pe platforma CMF-B, o soluție versatilă care stă la baza unei game variate de modele, de la Renault Clio până la Nissan Juke. Asta înseamnă că, în realitate, nu este o mașină atât de mare, în ciuda numelui. Cu o lungime de 4571 mm, este cu 100 mm mai scurtă decât Skoda Octavia Estate. Cu toate acestea, nu rămâne mult în urmă la capitolul volumului portbagajului. Totuși, lungimea nu este factorul decisiv pentru maximizarea spațiului, ci lățimea. Cu o lățime de puțin peste doi metri (inclusiv oglinzile laterale), este o mașină zveltă.

Sursa foto: Autocar Totuși, nu ai spune asta privind interiorul. Frumusețea designului modelului Bigster constă în faptul că există foarte puțină caroserie în plus care să se extindă în afara liniei stâlpilor A, astfel încât lățimea habitaclului coincide practic cu lățimea totală a mașinii. Acest aspect, combinat cu forma rectangulară a capotei, îi conferă o senzație de îngustime și atunci când rulează pe șosea. La fel ca în cazul unui vechi Land Rover Series 3 sau al unui Volvo 240 din anii '80 – genul de mașină tipică pentru tați –, formele sale rectangulare îți permit să știi exact unde se află fiecare colț în orice moment. Drept urmare, parcurgerea acelor drumuri rurale înguste – abia suficient de late pentru o mașină și jumătate – pe care îmi petrec atât de mult timp devine o sarcină extrem de simplă. Îmi vine greu să mă gândesc la multe mașini – cu excepția unui Suzuki Jimny, un alt erou cu forme rectilinii – care să fie atât de ușor de strecurat printr-un spațiu îngust. De fapt, Honda HR-V pe care am condus-o anterior era, per total, ceva mai îngustă decât Bigster, dar părea mult mai dificil de poziționat în spații strâmte din cauza caroseriei cu forme mai rotunjite. Mi-a luat extrem de mult timp să-mi dau seama de dimensiunile acelei mașini stând la volan. Honda avea și o poziție de condus destul de joasă, care te „înfășura” în habitaclu, ceea ce nu ajuta la estimarea corectă a extremităților vehiculului. În schimb, în ​​Bigster ai uneori senzația că stai *pe* mașină, nu *în* ea. Din punctul meu de vedere, acest design îndrăzneț și masiv îi conferă modelului Bigster un aspect excelent, plin de personalitate și cu o siluetă care amintește puțin de o jucărie – genul de mașină pe care ai putea-o reproduce cu fidelitate folosind piese Lego. Interesant este că și câțiva pasionați înrăiți de mașini clasice – știți voi, genul care crede că absolut nimic valoros nu a mai fost proiectat sau construit după 1981 și care consideră centura de siguranță o inovație modernă inutilă – par atrași de designul lui Bigster. Poate pentru că Huey Lewis and The News le-au spus, acum 40 de ani, că e „la modă să fii pătrățos” (*hip to be square*). Rulaj: 7.930 kilometri Actualizarea 6: Obișnuința duce la plictiseală? Nu și în acest caz Curajoasa mea Dacia – care nu e chiar atât de mică – continuă să înghită kilometri sub comanda mea, spre deosebire de orice altă mașină din flota actuală a revistei Autocar; îmi este greu să găsesc o altă mașină din ultima vreme care să fi fost utilizată atât de intens. Distanța totală parcursă de la livrarea sa, la jumătatea lunii ianuarie, echivalează cu parcurgerea tuturor autostrăzilor din Marea Britanie de peste trei ori – sau cu o călătorie de la sediul Autocar din Twickenham până în însoritul Honolulu. E drept, o astfel de călătorie ar fi dificil de realizat, având în vedere că Bigster-ul nu poate funcționa nici ca avion, nici ca barcă. Sincer vorbind, acesta este un defect de proiectare evident. Mașina în sine îmi amintește de Toyota Corolla Commercial pe care am condus-o în 2023; cu alte cuvinte, se dovedește a fi cam tot ce mi-aș putea dori de la o mașină modernă, chiar și în condiții destul de dificile. În mod normal, ar fi trebuit să mă fi săturat complet de Bigster până acum, având în vedere numărul uriaș de ore petrecute pe scaunele sale tapițate cu material textil, dar încep să mă atașez de ea mai mult decât aș vrea să recunosc. Încă nu am găsit nimic care să mă scoată din sărite așa cum o fac multe mașini moderne – ceea ce e ciudat, având în vedere că sunt genul de om care vede mereu partea goală a paharului, iar mașina are, într-adevăr, câteva defecte obiective. ”Continui să fiu impresionat de cât de ușor reușește să ne transporte” În primul rând, motorul pe benzină nu este cel mai rafinat din lume. Există momente, în special la pornirea la rece, când sună mai degrabă a mașină de tuns iarba cu scaun decât a automobil. Chiar și în mers, sunetul amintește clar de huruitul unui motor cu trei cilindri, nu de zumzetul mai lin al unuia cu patru, iar cutia de viteze multimodală, mai puțin convențională, are uneori obiceiul de a menține o treaptă inferioară celei care ar părea potrivită la viteze de autostradă. Cu toate acestea, motorul nu este nici extrem de zgomotos, iar la viteze mici nu resimt nicio asprime în funcționare, datorită sistemului hibrid complet; acesta gestionează eficient utilizarea energiei electrice, astfel încât pornirea zgomotoasă a motorului de 1,8 litri – fără o apăsare fermă a pedalei de accelerație – este o raritate. A, și mai e un mic detaliu deranjant: smucitura care mă aruncă în față pe scaun dacă îndrăznesc să ridic piciorul de pe accelerație exact în momentul în care cutia schimbă într-o treaptă superioară. Nici pedala de frână nu oferă o acționare tocmai lină: are o cursă inițială scurtă în care pare să nu se întâmple absolut nimic, urmată – mult prea brusc – de o oprire violentă, de parcă cineva ar fi aruncat ancora unui super-tanc petrolier direct pe pedală. Din nou, nu e grozav – și aș spune că acest aspect trădează modul în care Dacia reușește să mențină prețurile mașinilor sale atât de scăzute –, însă frânarea regenerativă este suficient de puternică pentru a încetini vehiculul în cea mai mare parte a procesului, cu mult înainte ca o ușoară intervenție a frânelor convenționale să îl oprească definitiv. Totuși, oprirea este o acțiune pe care mașina tinde să o execute de la sine atunci când pilotul automat adaptiv este activat – un aspect despre care am mai comentat critic aici.

Sursa foto: Autocar Dincolo de aceste mici neajunsuri – la care se adaugă tendința, destul de sporadică, de a deconecta telefonul la pornire – chiar nu sunt multe lucruri care să nu-ți placă la Bigster. Îți lasă impresia unui cal de povară cu adevărat de încredere, iar eu continui să fiu impresionat de cât de ușor reușește să ne transporte – pe mine și pe muntele meu de echipament foto – menținându-mi în același timp buna dispoziție. Îmi place când o mașină pare construită cu un scop precis, iar acesta este cuvântul care i se potrivește cel mai bine modelului Bigster. Știe care îi este rolul și pur și simplu își face treaba. Rulaj: 11.659 kilometri Actualizarea 7: Mașina ideală pentru filmări în mișcare Săptămâna trecută, Bigster și-a dovedit utilitatea, fiind un veritabil ajutor pentru filmări. Echipa revistei noastre partenere, *What Car?*, a fost impresionată nu doar de spațiul interior – suficient pentru a găzdui tot echipamentul lor video, plus geanta mea voluminoasă de fotografie – ci și de rularea lină, care a transformat filmările din mers (de la o mașină la alta) într-o sarcină extrem de simplă. Rulaj: 15.811 kilometri Actualizarea 8: Nu doar un Duster mai mare Văd destul de multe alte modele Dacia în trafic – mai ales acolo unde locuiesc, în Țara Galilor, unde par să facă parte din peisaj la fel de mult ca prăjiturile sfărâmicioase sau oile de munte care zburdă pe versanți – însă rar întâlnesc alte exemplare Bigster. Ce-i drept, pot fi destul de greu de distins. Chiar și pentru mine – deși am ochiul format în tot ce ține de Dacia – e dificil să deosebesc un Bigster de un Duster la prima vedere. Totuși, dacă le pui unul lângă altul, diferența devine evidentă. Firește, caroseria de bază este aceeași – asemănarea între modelele gamei este unul dintre motivele principale pentru care Dacia reușește să mențină prețuri atât de scăzute – dar, dacă știi la ce să te uiți, există câteva mici detalii distinctive care te ajută să le recunoști. În mod surprinzător, cei 227 mm în plus în lungime ai modelului Bigster nu sunt atât de ușor de observat, atât de naturală este estetica designului său. Singurele elemente evidente care îl diferențiază de Duster sunt plafonul în culoare contrastantă, o bandă pe montantul C, un hayon ușor modificat și o bară de protecție frontală mai plată, cu un aspect mai puțin robust. Așa cum era de așteptat, cele două modele sunt „din același aluat”. Cele două modele sunt aproape identice și la interior, cu o singură diferență majoră: toate versiunile Duster, cu excepția celei de top, nu dispun de consola centrală masivă prezentă pe Bigster. Este păcat, deoarece aceasta conferă habitaclului un aer mult mai rafinat și oferă un spațiu de depozitare generos și cu adevărat util. Nici experiența la volan nu este la fel de plăcută în cazul modelului Duster. Ampatamentul său este cu aproximativ 50 mm mai scurt, ceea ce înseamnă că nu oferă același confort la rulare precum „fratele” său mai mare, chiar și atunci când este echipat cu roți de dimensiuni mai mici. De asemenea, habitaclul este mai zgomotos în timpul deplasării; se resimt mai puternic zgomotul produs de vânt și zgomotul de rulare, aspecte pe care modelul mai mare reușește să le atenueze mai eficient. Așadar, de ce să alegi un Duster când există Bigster? Ei bine, prețul de pornire al modelului Duster este cu 3.935 euro mai mic decât cel al modelului Bigster, iar acesta rămâne constant cu aproximativ 3.500 euro mai ieftin decât varianta mai mare, indiferent de nivelul de echipare. Bănuiesc că majoritatea oamenilor pur și simplu nu simt nevoia acelui plus de 20% în ceea ce privește spațiul din portbagaj, întrucât Duster-ul oferă oricum un portbagaj suficient de încăpător – și, sincer vorbind, chiar și eu mă întreb uneori dacă am nevoie cu adevărat de acel spațiu suplimentar. Rulaj: 16.642 kilometri Actualizarea 9: SUV-ul robust trece un test esențial pentru familie Bigster a trecut un test important și dificil în cadrul familiei: încercarea tatălui meu de a încărca un set complet de tobe în portbagaj – un criteriu care, într-un mod oarecum amuzant, i-a dictat alegerile în materie de mașini timp de ani de zile. Cel mai mare model Dacia a trecut proba cu brio, înghițind încărcătura considerabilă cu o ușurință remarcabilă, fără a fi nevoie să scoatem podeaua falsă sau roata de rezervă de dimensiuni reduse de dedesubt. Iar mașina a rulat mult mai confortabil după aceea. Rulaj: 18.230 kilometri Actualizarea 10: Un fotograf morocănos nu prea găsește motive de iritare Au ieșit la iveală câteva aspecte legate de Bigster care sunt doar ușor enervante. Trebuie să recunosc: deși sunt genul de persoană care se enervează ușor din cauza lucrurilor inutile de complicate (sau, mai pe șleau, sunt pur și simplu morocănos și poate puțin cam greu de cap), nu-mi amintesc când am condus ultima dată o mașină atât de logică și de bine gândită. În calitate de fotograf pentru Autocar, parcurg distanțe uriașe pe autostrăzile din Marea Britanie și, culmea, faptul că am o mașină care nu mă enervează continuu mă face să mă simt mult mai relaxat în aceste călătorii lungi. Bănuiesc că un rol important în acest sens îl joacă mult lăudatul buton „My Safety Perso”, prezent pe majoritatea modelelor Grupului Renault; acesta izolează – printr-o simplă apăsare – acea combinație extrem de enervantă, impusă de UE, formată din sistemul de menținere a benzii de rulare și avertizarea sonoră de depășire a vitezei, trimițându-le practic într-o celulă fonoizolată. De fiecare dată când ajung să conduc o altă mașină, mă trezesc întinzând instinctiv mâna spre partea dreaptă a planșei de bord, acolo unde se află butonul respectiv, și simțind o dezamăgire când constat că lipsește. Oare de ce atât de puțini producători auto au urmat exemplul celor de la Renault?

Sursa foto: Autocar Totuși, e probabil un lucru bun că avertizarea privind viteza este atât de ușor de dezactivat, având în vedere că sistemul are un inamic redutabil: banalul indicator de limită de viteză națională. Se pare că acesta induce mașina în eroare la fel de mult cum mă încurcă pe mine mecanica cuantică; rezultatul este că reușește să identifice corect limita de viteză pe aceste drumuri rapide doar în cazuri extrem de rare. „Crede” că drumurile cu o singură bandă pe sens (unde limita e de 60 mph) sunt restricționate la 50 mph și presupune că autostrăzile au o limită de 60 mph. Per total, o situație foarte ciudată. Alte neajunsuri? Bigster vine echipat cu pilot automat adaptiv, ceea ce sună foarte bine în teorie. Însă, spre deosebire de alte mașini care oferă această dotare, îi lipsește opțiunea pilotului automat „standard”. Sistemul este mai eficient decât majoritatea celorlalte în a nu reacționa prematur la apropierea de vehicule mai lente, dar este extrem de sensibil la ploaie, care poate bloca senzorul; în acel moment, sistemul încetează să funcționeze și te lasă să te descurci singur. Ce-i în neregulă cu pilotul automat clasic? Sunt, ce-i drept, detalii minore, iar starea mea de spirit se îmbunătățește de fiecare dată când mă urc la volan, chiar și după 19.300 de kilometri parcurși împreună. Kilometraj: 19.513 kilometri Concluzie: Bigster este un succes – și intră într-un club exclusivist al mașinilor care transcend barierele de clasă Există un anumit tip de mașină care îmi este foarte drag. Nu e vorba despre „muscle car”-uri agresive sau vehicule de teren indestructibile, ci despre ceea ce eu numesc „mașina fără clasă”: un automobil care se integrează perfect oriunde l-ai duce, de la Mayfair până la Mansfield. Mini-ul original este, probabil, exemplul clasic în acest sens. Nu există multe mașini moderne care să se încadreze cu adevărat în această categorie, cu excepția, poate, a modelelor Skoda Superb și Volkswagen Golf. Însă cred că Dacia Bigster și-a câștigat pe deplin locul în acest panteon al „cameleonilor sociali”. Nimeni nu m-ar putea acuza vreodată că nu petrec suficient timp cu mașinile din flota de test pe termen lung în calitate de fotograf al revistei Autocar: în ultimele luni, am condus acest SUV accesibil în toate comitatele englezești, cu excepția a cinci dintre ele (Cumbria, Cornwall, Insula Wight, Northumberland și Tyne and Wear, dacă sunteți curioși), am traversat patru țări și am rulat pe aproape toate autostrăzile din regat – iar mașina s-a integrat perfect oriunde a ajuns. Cred că aspectul acela masiv este principalul factor în această privință. Pare, cumva, ancorat în realitate, dar dispune de suficiente detalii sofisticate care îl fac să iasă în evidență. Formele robuste îi conferă, poate, modelului Bigster un aer de vehicul de teren – o promisiune pe care versiunea Hybrid 155 cu tracțiune față nu o poate onora pe deplin în realitate –, dar cui îi pasă, atâta vreme cât îmi petrec cea mai mare parte a timpului rulând pe autostradă? Mai multe persoane au crezut că este un Range Rover, iar acesta este un „defect” de imagine de invidiat pentru o Dacia; există multe alte mașini cu care ai prefera să nu fii confundat. Și nu este doar o mașină cu un aspect reușit. Confortul și rafinamentul său au făcut mult mai suportabile drumurile lungi pe autostradă pe care le parcurg frecvent. Comportamentul la viteze mari a fost mult mai echilibrat decât cel al multor rivali, iar nivelul redus de zgomot exterior m-a impresionat cu adevărat: la prima vedere, te-ai aștepta ca rularea cu 110 km/h să sune ca într-un tunel aerodinamic, dar nu este deloc așa. Autonomia redusă este un aspect care mă deranjează enorm la mașini, așa că faptul că reușeam constant să parcurg mult peste 800 de kilometri cu un singur plin de 50 de litri a fost un alt detaliu pe care am început rapid să-l apreciez la acest Bigster. Lucrurile au stat foarte bine și în afara drumurilor principale. Ampatamentul îngust – înșelător la prima vedere –, forma cubică și șasiul surprinzător de distractiv au făcut ca manevrarea modelului Bigster pe drumuri înguste să fie o adevărată plăcere; știam că voi găsi mereu loc să mă strecor dacă apărea vreun vehicul din sens opus. La interior, situația a fost ceva mai puțin roz, dar doar puțin. În mare, am fost mult mai impresionat de calitatea asamblării, a finisajelor și de ergonomia generală a habitaclului decât mă așteptam pentru un vehicul situat la capătul inferior al spectrului de prețuri. Comenzile fizice pentru climatizare ofereau o senzație tactilă excelentă, cu un clic satisfăcător la acționare, iar restul elementelor păreau foarte bine închegate – și au rămas astfel pe măsură ce kilometrii se adunau. ”Îi voi simți cu siguranță lipsa” La un moment dat, am crezut că un zgomot deranjant de zdrăngănit provenea de la o piesă slăbită, când, în realitate, pur și simplu nu fixasem corect suportul detașabil pentru băuturi. Dimensiunile exterioare compacte nu s-au tradus printr-un interior înghesuit; dimpotrivă, combinația dintre lățimea mașinii și ampatamentul lung a permis transportul a trei adulți pe bancheta din spate în condiții de confort real – un lucru surprinzător de rar întâlnit. Iar portbagajul... Din punctul de vedere al spațiului util, a fost pur și simplu fantastic. Am transportat de toate, de la seturi complete de tobe până la scaune tip scoică de competiție, și nu a trebuit niciodată să mă lupt cu mașina pentru a înghesui încărcătura: pur și simplu „înghițea” tot ce îi puneam la dispoziție și părea să mai ceară. Totuși, nu totul a fost perfect. Comportamentul oarecum agitat la viteze mici a devenit enervant în oraș – bănuiesc că e o consecință a jantelor de 19 inch, care, ce-i drept, arată excelent –, dar nu la fel de deranjant precum motorul; acesta suna de parcă cineva ar fi aruncat un sac de ciocane într-un concasor de piatră în momentul pornirii. Era un contrast izbitor față de rularea extrem de lină și silențioasă a mașinii în modul complet electric. Nici scaunele din față nu erau ideale; materialul specific Dacia, care amintește de cel al costumelor de scafandru, favoriza transpirația excesivă în timpul călătoriilor lungi de vară. Mi-aș fi dorit să fie și ceva mai moi, întrucât nu ofereau acea senzație de a te scufunda confortabil în ele. Per total, însă, îmi este greu să găsesc pe piață un alt model la fel de polivalent precum Bigster. Fie că te întorci de la cumpărături, fie că mergi până în Belgia, poți fi sigur că mașina te va transporta pe tine – și o cantitate de bagaje suficientă pentru a mobila un apartament mic – în condiții de confort, relaxare și cu un stil surprinzător. Îi voi simți cu adevărat lipsa.

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