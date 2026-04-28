O nouă lovitură pentru piața internațională a petrolului. Unul dintre cei mai mari producători se retrage din OPEC și OPEC+

Stiri Economice
Data publicării:
Data actualizării:
Opec
AFP

Emiratele Arabe Unite (UAE) a anunțat, marți, că se retrage din OPEC și OPEC+, decizia urmând să intre în vigoare la 1 mai, potrivit unui comunicat al Ministerului Energiei al țării.

autor
Stirileprotv

Anunțul surprinzător al Emiratelor Arabe Unite vine după ce acest stat din Golf a fost ținta unor atacuri cu rachete și drone timp de săptămâni întregi din partea Iranului, un alt membru al OPEC. Blocada impusă de Teheran asupra Strâmtorii Ormuz a limitat, de asemenea, în mod semnificativ capacitatea Emiratelor Arabe Unite de a exporta petrol, amenințând fundamentul economiei sale.

Emiratele Arabe Unite au fost al treilea producător de petrol din OPEC în februarie, după Arabia Saudită și Irak. Țara a aderat la OPEC în 1967, la șapte ani de la înființarea organizației, scrie CNBC.

Ministrul Energiei din Emiratele Arabe Unite, Suhail al-Mazroui, a declarat că, deși țara face parte din aceste organizații „de mult timp”, consideră că lumea va avea nevoie de mai multă energie în viitor. 

Astfel, Abu Dhabi a considerat că acesta este momentul potrivit pentru a se retrage din Organizația Țărilor Exportatoare de Petrol.

Al-Mazroui a subliniat că această măsură va ajuta Emiratele Arabe Unite să facă față cererii în continuă schimbare, producția de petrol a țării urmând să fie crescută „treptat”, scrie și agenție de știri Baha.

Ce sunt OPEC și OPEC+

OPEC (Organizația Țărilor Exportatoare de Petrol) este o organizație interguvernamentală permanentă, creată în 1960, care aduce împreună state producătoare de petrol pentru a-și coordona politicile în domeniu, a menține stabilitatea prețurilor pe piața globală și a apăra interesele comune ale membrilor. Organizația funcționează ca un cartel, are sediul la Viena și deține controlul asupra unei părți importante din producția mondială de țiței.

Din alianța petrolieră fac parte Iran, Irak, Kuweit, Arabia Saudită, Venezuela, Algeria, Angola, Congo, Guineea Ecuatorială, Gabon, Libia, Nigeria.

Rolul organizației este acela de a coordona politicile petroliere pentru a asigura prețuri stabile și echitabile pentru producători și o aprovizionare eficientă pentru consumatori.

Circa 80% din rezervele dovedite de petrol ale lumii și peste 40-45% din producția globală controlează statele membre OPEC, influențând direct prețul barilului prin ajustarea nivelului de producție.

Din 2016, OPEC cooperează cu state din afara organizației, inclusiv Rusia, în cadrul alianței OPEC+, creată pentru o gestionare mai eficientă a pieței petroliere.

Sursa: CNBC baha.com

Etichete: emiratele arabe unite, opec, petrol,

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 28 Aprilie 2026

51:30

Alt Text!
Vorbește Lumea
28 Aprilie 2026

01:45:37

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
iBani
iBani - 27 Aprilie 2026

20:12

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Războiul dronelor

41:32

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Piața fotovoltaică din București în 2026: ce se schimbă pentru proprietarii de case și firme

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

Sport

Radu Drăgușin și-a dat acordul! Echipa de Champions League care plătește 20 de milioane de euro pentru stoperul român

Sport

Încep negocierile! El e alesul lui Florentino Perez pentru postul de antrenor la Real Madrid