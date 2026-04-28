O nouă lovitură pentru piața internațională a petrolului. Unul dintre cei mai mari producători se retrage din OPEC și OPEC+

Emiratele Arabe Unite au fost al treilea producător de petrol din OPEC în februarie, după Arabia Saudită și Irak. Țara a aderat la OPEC în 1967, la șapte ani de la înființarea organizației, scrie CNBC .

Anunțul surprinzător al Emiratelor Arabe Unite vine după ce acest stat din Golf a fost ținta unor atacuri cu rachete și drone timp de săptămâni întregi din partea Iranului, un alt membru al OPEC. Blocada impusă de Teheran asupra Strâmtorii Ormuz a limitat, de asemenea, în mod semnificativ capacitatea Emiratelor Arabe Unite de a exporta petrol, amenințând fundamentul economiei sale.

Ministrul Energiei din Emiratele Arabe Unite, Suhail al-Mazroui, a declarat că, deși țara face parte din aceste organizații „de mult timp”, consideră că lumea va avea nevoie de mai multă energie în viitor.

Astfel, Abu Dhabi a considerat că acesta este momentul potrivit pentru a se retrage din Organizația Țărilor Exportatoare de Petrol.

Al-Mazroui a subliniat că această măsură va ajuta Emiratele Arabe Unite să facă față cererii în continuă schimbare, producția de petrol a țării urmând să fie crescută „treptat”, scrie și agenție de știri Baha.

Ce sunt OPEC și OPEC+

OPEC (Organizația Țărilor Exportatoare de Petrol) este o organizație interguvernamentală permanentă, creată în 1960, care aduce împreună state producătoare de petrol pentru a-și coordona politicile în domeniu, a menține stabilitatea prețurilor pe piața globală și a apăra interesele comune ale membrilor. Organizația funcționează ca un cartel, are sediul la Viena și deține controlul asupra unei părți importante din producția mondială de țiței.

Din alianța petrolieră fac parte Iran, Irak, Kuweit, Arabia Saudită, Venezuela, Algeria, Angola, Congo, Guineea Ecuatorială, Gabon, Libia, Nigeria.

Rolul organizației este acela de a coordona politicile petroliere pentru a asigura prețuri stabile și echitabile pentru producători și o aprovizionare eficientă pentru consumatori.

Circa 80% din rezervele dovedite de petrol ale lumii și peste 40-45% din producția globală controlează statele membre OPEC, influențând direct prețul barilului prin ajustarea nivelului de producție.

Din 2016, OPEC cooperează cu state din afara organizației, inclusiv Rusia, în cadrul alianței OPEC+, creată pentru o gestionare mai eficientă a pieței petroliere.