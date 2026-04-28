Parlamentarii europeni consideră că tăcerea, lipsa rezistenţei sau relaţia anterioară nu trebuie să implice consimţământul.

Într-un raport adoptat marţi cu 447 de voturi ”pentru”, 160 împotrivă şi 43 abţineri, deputaţii europeni solicită statelor membre care încă utilizează definiţii ale violului bazate pe forţă sau violenţă să îşi alinieze legislaţia la standardele internaţionale (inclusiv la Convenţia de la Istanbul, ratificată de UE în 2023).

Aceştia solicită, de asemenea, sprijin şi protecţie adecvate pentru victimele şi supravieţuitorii violului în întreaga UE.

Parlamentul European firmă că tăcerea, lipsa de rezistenţă, absenţa unui ”nu”, consimţământul anterior, comportamentul sexual anterior sau orice relaţie actuală sau anterioară nu trebuie interpretate ca un consimţământ.

„Potrivit deputaţilor, consimţământul trebuie evaluat în context, inclusiv în cazurile care implică violenţă, ameninţări, abuz de putere, stări de teamă, de intimidare, de inconştienţă, de intoxicaţie, de supunere chimică, de somn, vătămare corporală, dizabilitate sau vulnerabilitate. Aceştia susţin că răspunsurile la traume - cum ar fi imobilizarea tonică sau paralizarea („freeze response”), o reacţie neurobiologică la frică sau ameninţare care poate conduce la paralizie temporară, la imobilitate şi la pierderea capacităţii de a vorbi, sau reacţia de supunere excesivă („fawn response”), care este o strategie de supravieţuire ce apare sub constrângere - trebuie să se reflecte în legislaţie şi în practica judiciară şi îşi reiterează cererea ca violenţa bazată pe gen să fie adăugată la acuzaţiile considerate infracţiuni în UE”, arată PE, într-un comunicat de presă.

E nevoie de o lege a violului

Potrivit documentului citat, numai o legislaţie referitoare la viol bazată pe consimţământ poate asigura accesul la justiţie.

„Deputaţii europeni afirmă că UE are nevoie de o abordare intersecţională şi axată pe victime, care să includă furnizarea de asistenţă medicală imediată, asistenţă medicală sexuală şi reproductivă, avort legal şi în condiţii de siguranţă, asistenţă în caz de traume, sprijin psihologic şi asistenţă juridică. Ei doresc, de asemenea, servicii de sprijin specializate gratuite, inclusiv centre de criză deschise 24 de ore din 24, care să ofere asistenţă medicală, psihologică şi juridică”, se mai arată n comunicatul de presă.

Raportul Parlamentului European solicită o formare obligatorie periodică şi adaptată pentru profesioniştii care ar putea intra în contact cu victimele violurilor, inclusiv agenţii de aplicare a legii, judecătorii, procurorii, avocaţii, profesioniştii din domeniul sănătăţii şi lucrătorii din prima linie.

„Deputaţii doresc ca, în 2026, Comisia să prezinte orientări ale UE privind o educaţie sexuală şi relaţională cuprinzătoare, precum şi pentru campanii de sensibilizare la nivelul UE privind consimţământul, relaţiile, integritatea sexuală şi autonomia corporală şi pentru acţiuni împotriva miturilor violului, a conţinutului anti-gen şi a propagandei online”, se mai arată ăn comunicatul de presă.

Raportoarea Comisiei pentru libertăţi civile, Evin Incir (S&D, Suedia), consideră că ”este inacceptabil atât din punct de vedere moral, cât şi din punct de vedere juridic ca femeile să nu fie protejate de legile din întreaga UE prin principiul numai «da» înseamnă «da»”.

„Solicităm de ani de zile o definiţie europeană comună a violului şi, deşi Consiliul a împiedicat includerea acesteia în Directiva privind combaterea violenţei împotriva femeilor, tot mai multe guverne recunosc necesitatea acestei abordări – din 2023, Franţa, Finlanda, Luxemburg şi Olanda au introdus legi bazate pe consimţământ. Acum este momentul elaborăm o definiţie europeană comună a violului, bazată pe absenţa consimţământului liber exprimat şi revocabil”, a afirmat Evin Incir.

La rândul său, raportoarea Comisiei pentru drepturile femeii, Joanna Scheuring-Wielgus (S&D, Polonia), afirmă că una din trei femei din UE s-a confruntat cu violenţa de gen.

„Una din douăzeci a fost violată. Mulţumită femeilor curajoase precum Gisèle Pelicot, există tot mai multe apeluri la acţiune. Dar ştim că în comunităţile noastre există nenumărate victime, multe care nu vor vedea niciodată dreptatea. Parlamentul pledează pentru justiţie, solicitând Comisiei să propună un act legislativ, deoarece astfel putem îmbunătăţi în mod activ situaţia femeilor, depăşind legile învechite pentru a garanta acelaşi nivel de protecţie în întreaga UE”, a declarat Joanna Scheuring-Wielgus.

În România, violul este reglementat de Codul Penal, prin art. 218. Conform legii, acesta este: „Raportul sexual, actul sexual oral sau anal cu o persoană, săvârşit prin constrângere, punere în imposibilitate de a se apăra ori de a-şi exprima voinţa sau profitând de această stare, se pedepseşte cu închisoarea de la 3 la 10 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi”.