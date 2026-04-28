România, lăudată de americani pentru ajutorul dat într-o operațiune. „A avut un rol semnificativ”

Trei cetăţeni polonezi deţinuţi în Belarus şi doi ofiţeri moldoveni ai Serviciului de Informaţii şi Securitate aflaţi în detenţie în Rusia au fost eliberaţi ca urmare a colaborării dintre SUA - Polonia -România - R.Moldova. 

Sabrina Saghin

În schimbul celor doi moldoveni, Chişinăul a dat un cetăţean al Federaţiei Ruse, Popova Nina şi pe Alexandru Bălan, cetăţean al Republicii Moldova, acuzat de trădare de ţară în interesul KGB-ului din Belarus, care a fost graţiat pentru a putea pleca în Belarus. Bălan a fost extrădat vineri din România şi predat autorităţilor moldovene la Vama Albiţa. Ambasada SUA la Bucureşti salută eliberarea celor 5 persoane deţinute şi subliniază rolul semnificativ al României în acest caz.

„Republica Moldova a reuşit să elibereze şi să aducă acasă doi cetăţeni moldoveni aflaţi în captivitate în Rusia. Ambii, fiind angajaţi ai Serviciului de Informaţii şi Securitate, au fost eliberaţi şi reîntorşi autorităţilor noastre într-un schimb internaţional de persoane. Îi mulţumesc Preşedintelui Trump pentru implicarea sa şi a administraţiei SUA în succesul acestei acţiuni. Le mulţumesc tuturor partenerilor - din SUA, Polonia şi România, pentru implicare la fiecare etapă a procesului şi pentru sprijinul acordat autorităţilor noastre. Le sunt recunoscătoare tuturor instituţiilor noastre pentru profesionalism şi cooperarea internaţională realizată la cel mai înalt nivel care a făcut posibilă salvarea ofiţerilor noştri”, a scris pe Facebook preşedintele Republicii Moldova, Maia Sandu.

Ea precizează că această operaţiune este în desfăşurare de multe luni, sub coordonarea Serviciului de Informaţii şi Securitate, iar anumite detalii nu au putut fi oferite în public pentru a nu pune în pericol toată operaţiunea, dar şi viaţa celor doi cetăţeni moldoveni.

„Pentru a-i putea readuce acasă, în urma unei operaţiuni complexe, cei 2 ofiţeri au fost schimbaţi, după cum s-a solicitat de cealaltă parte, cu alte două persoane: un cetăţean al Federaţiei Ruse, Popova Nina, care acţiona împotriva statului Republica Moldova, şi Alexandru Bălan, cetăţean al Republicii Moldova, acuzat de trădare de ţară în interesul KGB-ului din Belarus, care a fost graţiat pentru a putea pleca în Belarus. Pentru ţara noastră este un câştig care nu poate fi măsurat printr-o simplă ecuaţie matematică - noi am readus acasă doi cetăţeni care lucrează pentru Republica Moldova renunţând, în schimb, la 2 deţinuţi care au lucrat împotriva Republicii Moldova”, explică Maia Sandu.

Ea anunţă că cei doi ofiţeri sunt în drum spre casă.

„Este important ca ofiţerii să treacă toate testele medicale - prioritatea noastră este să ne asigurăm că sunt sănătoşi şi primesc, în caz de necesitate, tratamentele de care au nevoie”, a mai afirmat ea.

Ambasada SUA la Bucureşti: România a avut un rol semnificativ în sprijinirea acestor eforturi

„Salutăm eliberarea a trei cetăţeni polonezi şi a doi cetăţeni moldoveni din detenţie în Belarus şi Rusia, un rezultat important făcut posibil prin eforturi diplomatice susţinute şi o coordonare strânsă între parteneri. România a avut un rol semnificativ în sprijinirea acestor eforturi, lucrând alături de Statele Unite, Polonia şi Moldova pentru a contribui la aducerea în siguranţă acasă a cinci persoane”, a transmis ambasada.

Conform reprezentanţei diplomatice, acest rezultat evidenţiază importanţa parteneriatelor de încredere şi a colaborării pentru promovarea obiectivelor comune de securitate şi umanitare.

Trimisul special al preşedintelui Donald Trump în Belarus, John Cole, a anunţat că, împreună cu echipa sa, a contribuit la obţinerea eliberării a trei polonezi şi a doi moldoveni. El a invocat coordonarea strânsă cu mai mulţi parteneri de încredere, mulţumind Poloniei, Moldovei şi României pentru sprijinul lor de nepreţuit în acest efort, precum şi disponibilităţii Preşedintelui Lukaşenko de a urmări un dialog constructiv cu Statele Unite.

„România a participat activ și cu succes la efortul transatlantic, coordonat de Departamentul de Stat al SUA, care a inclus și eliberarea a doi ofițeri moldoveni ținuți captivi în Federația Rusă. Eforturile diplomatice și de informații, care s-au încheiat cu schimbul de prizonieri, au fost posibile și datorită demersurilor autorităților române. SRI, în coordonare cu partenerii din Republica Cehă, Polonia și Ungaria, a documentat acțiunile de spionaj în favoarea KGB-ului belarus desfășurate de Alexandru Bălan, oferind baza pentru reținerea acestuia în România. În continuarea acțiunilor SRI, instituțiile judiciare române au acționat în conformitate cu competențele lor și au răspuns pozitiv solicitărilor autorităților din Republica Moldova privind extrădarea cetățeanului moldovean, ceea ce a permis ulterior realizarea schimbului. Alături de partenerii noștri strategici, România rămâne angajată în eforturile diplomatice și de informații colective, precum și în sprijinirea Republicii Moldova.”, a transmis Nicușor Dan, pe pagina sa oficială de X.

