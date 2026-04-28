România, lăudată de americani pentru ajutorul dat într-o operațiune. „A avut un rol semnificativ”

În schimbul celor doi moldoveni, Chişinăul a dat un cetăţean al Federaţiei Ruse, Popova Nina şi pe Alexandru Bălan, cetăţean al Republicii Moldova, acuzat de trădare de ţară în interesul KGB-ului din Belarus, care a fost graţiat pentru a putea pleca în Belarus. Bălan a fost extrădat vineri din România şi predat autorităţilor moldovene la Vama Albiţa. Ambasada SUA la Bucureşti salută eliberarea celor 5 persoane deţinute şi subliniază rolul semnificativ al României în acest caz.

„Republica Moldova a reuşit să elibereze şi să aducă acasă doi cetăţeni moldoveni aflaţi în captivitate în Rusia. Ambii, fiind angajaţi ai Serviciului de Informaţii şi Securitate, au fost eliberaţi şi reîntorşi autorităţilor noastre într-un schimb internaţional de persoane. Îi mulţumesc Preşedintelui Trump pentru implicarea sa şi a administraţiei SUA în succesul acestei acţiuni. Le mulţumesc tuturor partenerilor - din SUA, Polonia şi România, pentru implicare la fiecare etapă a procesului şi pentru sprijinul acordat autorităţilor noastre. Le sunt recunoscătoare tuturor instituţiilor noastre pentru profesionalism şi cooperarea internaţională realizată la cel mai înalt nivel care a făcut posibilă salvarea ofiţerilor noştri”, a scris pe Facebook preşedintele Republicii Moldova, Maia Sandu.

Ea precizează că această operaţiune este în desfăşurare de multe luni, sub coordonarea Serviciului de Informaţii şi Securitate, iar anumite detalii nu au putut fi oferite în public pentru a nu pune în pericol toată operaţiunea, dar şi viaţa celor doi cetăţeni moldoveni.

„Pentru a-i putea readuce acasă, în urma unei operaţiuni complexe, cei 2 ofiţeri au fost schimbaţi, după cum s-a solicitat de cealaltă parte, cu alte două persoane: un cetăţean al Federaţiei Ruse, Popova Nina, care acţiona împotriva statului Republica Moldova, şi Alexandru Bălan, cetăţean al Republicii Moldova, acuzat de trădare de ţară în interesul KGB-ului din Belarus, care a fost graţiat pentru a putea pleca în Belarus. Pentru ţara noastră este un câştig care nu poate fi măsurat printr-o simplă ecuaţie matematică - noi am readus acasă doi cetăţeni care lucrează pentru Republica Moldova renunţând, în schimb, la 2 deţinuţi care au lucrat împotriva Republicii Moldova”, explică Maia Sandu.

Ea anunţă că cei doi ofiţeri sunt în drum spre casă.

„Este important ca ofiţerii să treacă toate testele medicale - prioritatea noastră este să ne asigurăm că sunt sănătoşi şi primesc, în caz de necesitate, tratamentele de care au nevoie”, a mai afirmat ea.