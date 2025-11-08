A început Festivalul Nostalgia, pe muzica anilor 80 sau 90. ”Vreau să-i mulțumesc mamei mele că m-a nascut în 1980”

S-a dat startul distracției în Capitală. Festivalul Nostalgia scrie un nou album de amintiri în pași de dans, în acest weekend.

Vineri seară, cele mai iubite ritmuri ale anilor '80, '90 sau 2000 i-au întors pe unii în copilărie, iar pe alții în adolescență.

Mii de nostalgici au avut ocazia perfectă să facă o călătorie în trecut și să retrăiască amintiri dragi.

Participant: „Și de tinerețe, și de prima dragoste, și nu în ultimul rând de primele seri nocturne. Se simte foarte bine, retrăiesc tot ce am trăit atunci și mă simt foarte bine”

Cuplu: „Când ne-am întâlnit prima data, acum 15 ani”.

Participant: „Erau la fel de dansabile ca acum și la fel de multă aglomerație, că se făceau într-o cameră de apartament și te chinuiai să dansezi”.

Participant: „Mă simt foarte bine la 50 de ani, vreau să-i mulțumesc mamei mele că m-a nascut în 1980 și că am trecut prin toate melodiile astea.”

Dacă unii s-au întors în tinerețe, alții și-au amintit de copilărie.

Participant: „Am zis să mă îmbrac puțin școlăriță, nu prea contează cu ce m-am încălțat, dar am zis sa fiu în temă.”

Participant: „Să știți că eu n-am purtat așa ceva și am zis să recuperez la Nostagia, mă simt foarte bine, am pus-o pe bunica și pe mătușa să croiască, să îmi facă pampoane, mi-am adus aminte de copilărie.”

Participant: „Primul meu telefon telefon mi l-am luat cu banii din alocația pe un an și mi-a mai dat și tata bani.”

Indiferent de caz, grijile au fost uitate acasă.

Participant: „Am venit cu 14 mămici.”

Participant: „Particip la fiecare ediție deci sunt nostalgică de multe ori pe an.”

Muzica de altădată i-a atras și pe străini.

Cetățean chinez: „Muzica românească e foarte frumoasă! Să fiu sincer, știu unele melodii, altele nu, dar dincolo de asta, atmosfera e foarte atractivă. Nu trebuie neapărat să înțelegi versurile.”

Cei care au ratat petrecerea de aseară mai au o șansă să ajungă în caruselul amintirilor.

