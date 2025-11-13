O mamă și-a dus zilnic fiica în comă la dans, deși medicii nu i-au dat nicio șansă. După 10 ani, s-a întâmplat un miracol

13-11-2025 | 09:22
mama fiica spital
Shutterstock

O mamă și-a dus în fiecare zi fiica aflată în comă la sesiuni de dans în parc, iar după 10 ani aceasta a revenit, practic, la viață, deși medicii i-au spus că nu mai are șanse.

 

Cristian Anton

O mamă din China care și-a dus zilnic, timp de 10 ani, fiica în comă la dans în parc, a trăit un miracol, scrie SCMP.

Femeia și-a văzut fata prinzând înapoi viață, după ce un grup de „Mătuși dansatoare” au ajutat-o pe mama grijulie și perseverentă cu sesiuni de dans în parc.

Datorită îngrijirilor acordate și reabilitării zilnice a dansului, fiica ei și-a recăpătat cunoștința și acum poate merge, vorbi și avea grijă de ea însăși.

Medicii i-au spus că fiica nu-și va mai reveni

Xiao Xuefei, în vârstă de 59 de ani, din provincia Hunan, a fost îngrijitoare cu normă întreagă a fiicei sale, Yang Fang, în timp ce soțul ei avea un loc de muncă și se ocupa de treburile casnice.

În urmă cu un deceniu, Yang s-a îmbolnăvit grav în timp ce lucra în Guangzhou și a intrat în comă. Medicii i-au spus lui Xiao că șansele lui Yang de a se mai trezi vreodată erau mici și au sugerat întreruperea tratamentului. Mama nu și-a abandonat însă fiica, iar după 10 ani de dans zilnic în parc au trăit împreună o minune.

Sursa: StirilePROTV

Etichete: China, mama, fiica, dans, revenire, coma,

Dată publicare: 13-11-2025 09:22

