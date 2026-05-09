De exemplu, un sistem gândit după normele Organizației Mondiale a Sănătății este deja în probe în 190 de unități sanitare, iar din vară se va extinde în toată țara.

Fiecare spital va primi un astfel de QR code, iar medicii și asistentele îl vor scana pentru a raporta direct orice incident care are legătură cu un pacient. Aici intră de pildă transfuziile greșite de sânge, administrarea eronată de medicamente ori căderile din pat sau de pe targă. Cei din conducere vor primi automat un email prin care vor fi înștiințați.

Prof. dr. Radu Țincu: „Procesul era prea bicrocratizat este într-un sistem informatic, nu mai e nevoie să fie scris pe hârtie ușureaz activitatea medicului raportor sau a asistentei care raportează”.

În 2025 în spitalele României au fost raportate aproape 5.500 de incidente. Între acestea,

nerespectarea măsurilor pentru combaterea infecțiilor nosocomiale, a procedurilor și erorile în utilizarea medicamentelor. Simplificarea procesului de raportare, prin noua aplicație, a generat peste 1000 de sesizări în mai puțin de 2 luni. Iar autoritățile iau în calcul ca și pacienții să poată să utilizeze acest sistem.

Între timp, în spitale, bolnavii au la dispoziție alte metode pentru a evalua serviciile medicale. La Floreasca, de exemplu, trebuie să scaneze un QR code care este în salon sau în ambulatoriu. Solicitantul primește apoi un formular online și trebuie să spună dacă medicul i-a explicat investigațiile și rezultatele sau dacă a fost bună mâncarea.

Corespondent PRO TV: „În mai puțin de șase luni, de când a fost implementat formularul de feedback al pacientului, 350 de persoane internate și 150 din ambulatoriu și au exeprimat părerea. Principalele nemulțumiri sunt legate de lispa de persoanl și timpul mare de așteptare. Dar oamenii au apreciat faptul că medicii le-au ecxplicat diagnosticul pe înțelesul lor”.

Sisteme similare sunt și în alte spitale din țară.